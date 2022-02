“Che invidia” Alex Belli, ecco cosa si è comprato con i soldi guadagnati al GF Vip

Alex Belli è stato e ancora oggi continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma sapete cosa ha comprato con i soldi che ha guadagnato nel reality? Non ci credereste mai.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta ottenendo un successo grandioso, infatti, la Mediaset ha deciso di prolungare la sua durata fino a metà marzo. In particolare, Alex Belli continua ad essere al centro dell’attenzione. Sapete qual è stato il suo ultimo folle acquisto? E’ assurdo.

Alex Belli, quanto ha guadagnato al Grande Fratello Vip 6? La cifra assurda

Nonostante sia passato diverso tempo dalla squalifica di Alex Belli, si continua a parlare di lui. Il noto attore è uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello VIP. In questi ultimi mesi è stato più volte al centro dell’attenzione per il suo flirt con Soleil Sorge nato proprio dentro le mura di Cinecittà, malgrado sia sposato con Delia Duran.

Nei giorni scorsi la moglie di Belli è entrata nel reality come concorrente proprio per comprendere cosa sia successo tra i due e non sono mancati i duri scontri tra i due. Alex, oltre ad ottenere una forte visibilità, ha guadagnato una cifra davvero stellare durante il suo percorso al GF Vip. Grazie a quel denaro ora possiede un bene di lusso incredibile: scopriamo di più.

Alex Belli, cosa ha comprato dopo il reality? Impensabile

Come ben saprete, più i concorrenti sono popolari e più il cachet è alto. Secondo alcune indiscrezioni, Alex Belli avrebbe percepito circa 5 mila euro a settimana. Il diretto interessato non ha confermato questa cifra da urlo, ma sul web è diventato virale un video in cui si vede lui con il suo ultimo acquisto.

Insomma, la sua partecipazione al reality gli avrebbe permesso di comprarsi una macchina super lussuosa, per la precisione u

na bellissima e modernissima Lamborghini di colore bianco. E’ il sogno di ogni persona guidarla e Alex Belli dopo aver percepito un ottimo cachet si è tolto un bello sfizio.

In pochissimo tempo il filmato è diventato virale sul web e tantissimi utenti non hanno potuto non commentare la costosissima auto con “Che invidia”. Sicuramente partecipare al Grande Fratello Vip è stata una grandissima occasione per lui.