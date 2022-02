By

Il mini mondo di Avanti un altro regala ai telespettatori tante risate e spensieratezza. Anche quando concorrenti o protagonisti del programma sbagliano a parlare. Vediamo cosa è successo.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono al timone del fortunato programma di Canale 5 Avanti un altro da molti anni ormai.

Lo stop di Avanti un altro

La fortunata trasmissione di Paolo Bonolis Avanti un altro, è andata in onda anche di sera per qualche settimana. La rete, però, ha deciso di cancellare la fascia serale, lasciando pensare che fosse a causa di un calo di ascolti. In realtà, lo stop era previsto.

A rimpiazzarlo: lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti che ha avuto dei problemi di produzione. Dei problemi dovuti al fatto che molti dei partecipanti provenendo dall’estero, non hanno potuto registrare le puntate a causa del covid e le sue restrizioni.

Mediaset, attraverso un comunicato stampa, ha fatto sapere che i risultati ottenuti con il programma Avanti un altro sono stati parecchio soddisfacenti. Per realizzarlo anche di sera, infatti, sono necessari dei corsi continuativi con la versione pomeridiana e, quindi, irrisori. Il pubblico di fedelissimi spettatori, inoltre, non lo ha mai abbandonato, nemmeno quando ospite da Fabio Fazio c’era Papa Francesco.

I fan della trasmissione non dovranno preoccuparsi perché la versione serale del programma tornerà in primavera inoltrata. Era, dunque, già previsto che venisse diviso in due tranche.

Parte la “bestemmia” incriminata da Paolo Bonolis

Il mini mondo del programma di Canale 5 è sempre ricco di concorrenti e di personaggi che si avvicendano in un turbinio di risate e gag esilaranti. Tra queste, in una puntata, Paolo Bonolis ha deciso di far mandare la pubblicità ed il programma successivo ad Avanti un Altro ad un concorrente. Un ragazzo caratterizzato da un faccione simpatico e dai modi di fare piuttosto impacciato.

Quest’ultimo, si posiziona di fianco a Bonolis, guarda la telecamera e parte con il suo annuncio. Parlando parlando però, fa una gaffe: da la parola al TG1, sbagliando clamorosamente. Al che, Paolo Bonolis lo redarguisce subito, dandogli una pacca sulla spalla e dicendo verso i presenti in studio:

“Che schifo, ha bestemmiato!”

Naturalmente, non si trattava di una bestemmia ma semplicemente di un errore considerato per motivi di interesse molto grave. Trovandosi infatti sulle reti Mediaset è impensabile parlare della Rai secondo Paolo Bonolis. Niente di irrisolvibile ma un simpatico siparietto che ha fatto fare qualche risata al pubblico in studio e a quello da casa.