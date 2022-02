Il famoso tronista di UeD, Matteo, rimane senza alcuna corteggiatrice disposta a corteggiarlo, la prossima meta adesso è proprio il Grande Fratello Vip. Tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete il rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, da sempre ha il solo scopo di aiutare tutti coloro che lo desiderano a trovare l’amore della propria vita. Molte sono le coppie che sono uscite felici dal programma, per altre purtroppo l’amore non è affatto arrivato. Alcuni giovani ragazzi infatti vedono la partecipazione come una vera e propria opportunità, anche se essendo molto giovani sono del tutto lontani dal vero significato della parola “amore”. Ebbene, tutti coloro che decidono quindi di intraprendere un percorso in questo determinato format solitamente ottengono ottimi risultati. Questi ultimi però devono essere consapevoli che, ogni singolo istante della loro futura relazione sarà poi scansionata dagli occhi attenti delle telecamere e dei fan.

Anche per questo motivo infatti vi sono delle regole molto ferree per i tronisti ed i corteggiatori. Molti sono i volti che hanno tentato in ogni modo di truffare l’intera redazione fingendosi volenterosi ad intraprendere una nuova relazione quando in realtà il loro unico scopo è la notorietà. Bisogna ammetterlo, il programma è un vero trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo italiano.

Matteo senza corteggiatrici si dirige verso il Grande Fratello Vip, tutta la verità

Come ben saprete in questo ultimo periodo il tronista attuale, presente nello studio di Uomini e Donne, è rimasto a corto di corteggiatrici che si contendono il suo amore. In molti speravano che il giovane ragazzo potesse finalmente trovare la sua anima gemella e, la notizia, li ha completamente destabilizzati.

In numerosi affermano che l’attuale tronista è uno dei ragazzi più buoni del programma televisivo, purtroppo però per lui non è ancora arrivata quella “giusta”. Tutti inoltre conosciamo la sua precedente storia d’amore con l’ex tronista Sophie Codegoni, lei è attualmente una concorrente ufficiale del GF Vip, questo quindi potrebbe completamente ribaltare la situazione.

Ebbene si, non è di certo la prima volta che ex tronisti o corteggiatori varcano la soglia della famigerata porta rossa. La stessa Sophie si trova all’interno del reality anche grazie al suo percorso ad Uomini e Donne. Questo ultimo periodo non è stato affatto facile per il giovane tronista, il quale si è ritrovato davanti ad una situazione completamente surreale. Ha infatti dovuto dire addio alla dolce Denise.

Matteo senza corteggiatrici ed è subito Grande Fratello Vip ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/Sy881TOkKJ — Newsflash (@Newsfla11501033) February 13, 2022

A quanto pare però a breve, la giovane ragazza attualmente fidanzata con il gieffino Alessandro Basciano, avrà compagnia. L’attuale tronista infatti, essendo rimasto senza corteggiatrici, potrebbe essere un nuovo concorrente del reality condotto dal famoso Alfonso Signorini.