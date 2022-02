“Mamma mia che bella” Carola prima di Amici ha fatto questo particolarissimo lavoro | VIDEO

La famosissima ballerina Carola che si contende il serale di Amici con gli altri giovani talenti, prima di entrare faceva un lavoro completamente diverso.

Come ben saprete il suo nome è finito sulla bocca di tutti per via della sua partecipazione al rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Il suo percorso ha inizio all’incirca 6 mesi fa, fra i vari casting e la scoperta di poter finalmente coltivare il proprio sogno il tempo è completamente volato. La giovane ballerina è riuscita ad aggiudicarsi la stima dei tutti i presenti e del pubblico da casa. Quest’ultima viene infatti acclamata da molti per via della sua innata bravura ed il suo spiccato senso dell’umorismo.

In giovane talento inoltre è riuscito a conquistarsi il rispetto della tanto temuta maestra Alessandra Celentano. La quale ha terrorizzato per anni innumerevoli volti incapaci di fronteggiare la realtà dei fatti. A differenza di molti, la ballerina si rivede molto nella professoressa. Perfino la Celentano le ha confessato di credere molto in lei poiché prevede innumerevoli successi nel prossimo futuro. Nonostante i vari complimenti però la ragazza non si sente all’altezza della situazione e per questo infatti spesso le si riga il volto di lacrime.

La ballerina Carola svolgeva completamente un’altra vita prima di Amici

Nonostante gli svariati fan sfegatati della giovane ballerina, lei non si è mai montata la testa ed ha continuato a lavorare duramente perfino quando non era affatto necessario. Sperando ovviamente che questi suoi sforzi vengano in qualche modo ripagati, come ad esempio una vera opportunità nel serale.

Come vi abbiamo già anticipato, la ragazza ha alle sue spalle innumerevoli giovani volti che la sostengono e l’appoggiano in qualsiasi caso. In pochi però sono realmente a conoscenza della vita che la ballerina conduceva prima ancora di entrare nella casetta del programma di Maria De Filippi.

Dovete sapere infatti che lei non è conosciuta solo ed esclusivamente dalle sue doti nella categoria ballo, la ragazza infatti prima svolgeva un lavoro completamente diverso. Mai nessuno si sarebbe aspettato di assistere ad una rivelazione del genere. Come ben saprete la giovane ballerina prova tuttora ancora molta vergogna nell’esprimersi davanti a tutti.

Carola prima di Amici 🔥 pic.twitter.com/5cl6X1AVQ1 — Mondotrash (@Mondotrash1) February 13, 2022

Alcuni mesi fa invece la piccola donna divenne famosa per via di alcune “esibizioni”. La ragazza infatti si avvicinò al mondo della moda e decise di iniziare a sfilare su prestigiose passerelle, dove ovviamente metteva in atto passi di danza. Insomma, la giovane ragazza timida, prima di entrare nella scuola, ammaliava il pubblico sulle passerelle delle sfilate.