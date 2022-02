Luca Laurenti, dramma senza fine: Paolo Bonolis in lacrime | “Nel buio più assoluto”

Un personaggio tra i più istrionici è senza dubbio Luca Laurenti, nel mondo dello spettacolo un artista straordinariamente sensibile.

Luca Laurenti classe 1963, nella vita ha dovuto confrontarsi con diversi problemi, tra cui anche la depressione.

Il dramma vissuto da Luca Laurenti

Luca Laurenti, co-conduttore al fianco di Paolo Bonolis, si è raccontato in un’intervista ed ha parlato del legame professionale e d’amicizia che lo lega a Bonolis. Inoltre parlando del rapporto con la moglie Raffaella, ha ammesso di essere guarito dalla depressione, anche grazie a lei.

Luca Laurenti va indietro nel passato spiegando di aver avuto un’infanzia piena di fobie, una delle quali piuttosto importante che può condizionare ogni momento della vita di chi ne soffre: l’agorafobia.

Una persona che soffre di agorafobia ha paura di trovarsi in situazioni da cui non può fuggire né ricevere aiuto, si tratta di una fobia piuttosto complicata. Comunemente si crede, che una persona agorafobica abbia solo paura degli spazi aperti.

In realtà chi soffre di questa fobia può avere paura non solo di salire sui mezzi pubblici, ma anche di recarsi in un centro commerciale. Per un agorafobico uscire di casa è un dramma, in quanto teme di trovarsi di fronte a condizioni che innescano sintomi classici di un attacco di panico.

Luca e Bonolis un passato da balbuzienti

Il comico romano nel suo raccontarsi parla anche della sua infanzia che non è stata semplice. Luca Laurenti e Bonolis da bambini hanno condiviso lo stesso problema, la balbuzie e confessa:

“”Balbettavo, non avevo ancora capito che la balbuzie è timidezza, è una porta che non si apre. C’avevo tutte le paure, le fobie, l’agorafobia soprattutto”.

Confessa il suo terrore, in passato, di incontrare le persone, motivo per il quale tendeva a restare al chiuso, e di camminare rasente i muri quando riusciva ad uscire di casa.

Una fobia sconfitta “affacciandosi fuori alla vita”, tanto che alla fine andava a suonare per i bambini alle feste di compleanno.