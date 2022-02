Il Volo, Gianluca Ginoble lo annuncia pubblicamente | Migliaia di messaggi subito dopo

Gianluca Ginoble è uno dei tre cantanti lirici di Il Volo, insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone, un trio dalle immense capacità canore.

Il Volo è una delle formazioni più rinomate della discografia italiana, sia in ambito nazionale che mondiale.

Il gruppo Il Volo nasce nel 2009, in seguito alla partecipazione dei tre giovani a “Ti lascio una canzone” condotto dalla simpatica Antonella Clerici.

Il baritono del trio Il Volo

I ragazzi si erano presentati nel programma come solisti, salvo poi in seguito cantare in trio, motivo per il quale furono soprannominati “i tre tenorini”.

Nel trio Il Volo, Gianluca Ginoble è il baritono, mentre Ignazio e Piero sono invece due tenori.

In occasione della 60esima edizione del “Festival di Sanremo” nell’anno 2010, il gruppo sale sul palco dell’Ariston, con il nome de “Il Volo”.

L’esordio discografico del trio dei cantanti lirici avviene in Italia il 30 novembre del 2010, con la collaborazione di Diane Warren. L’album riscuote un tale successo che conquista anche il disco di platino della Fimi, e solo un anno dopo è pubblicato negli Stati Uniti.

In brevissimo tempo il trio diventa famoso in tutto il mondo, un tour promozionale li porta in Asia, Malesia, Taiwan e Singapore, arrivando anche in Oceania, arriva in Australia e Nuova Zelanda.

I loro compensi ora raggiungono cifre da capogiro, che farebbero invidia a chi non ha ancora raggiunto la loro fama, sembra che al 2019, il patrimonio netto de Il Volo fosse tra i 500 mila e il milione di euro.

Gianluca Ginoble e l’annuncio social

Gianluca Ginoble classe 1995 è nato 11 febbraio a Roseto degli Abruzzi (TE), muove i primi passi nel mondo della musica che aveva solo tre anni con il nonno Ernesto al quale è molto legato.

Il giovane baritono inizia partecipando a diverse competizioni regionali e festival canori, dove colleziona diverse vittorie.

La sua voce profonda e morbida si distingue da subito, conquistando un largo seguito, sono numerosi i suoi fan sui social dai quali pubblica e condivide momenti della sua giornata canora.

Tra le molte condivisioni anche quella relativa al suo compleanno avvenuto l’11 gennaio. In quell’occasione il neo 27 enne, spegne una candelina su di una mini tortina.

Subito dopo sono piovute sul suo profilo Instagram una pioggia di auguri a dimostrazione che il giovane, così come gli altri del trio Il Volo è molto amato dal pubblico.

Tra un augurio e l’altro in tutte le lingue, c’è anche chi gli chiede, ritenendolo forse più sexy, di farsi ricrescere la barba…