GF Vip, Signorini ha un patto: proprio lui “Da contratto non può uscire” | VIDEO

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena di non mancano proprio mai. Nelle scorse ore una concorrente del reality ha svelato un retroscena scottante su un altro vippone: scopriamo di più.

Nelle scorse ore, Miriana Trevisan si è lasciata andare ad una confessione davvero sconcertante che ha lasciato di stucco anche gli altri concorrenti del reality. Sul web è scoppiata una grande polemica proprio per questo motivo: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Alfonso Signorini con chi ha un patto | Impensabile

Nelle scorse ore, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip erano riuniti in una delle camere da letto e mentre chiacchieravano si sono lasciati sfuggire un retroscena davvero scottante che ha scatenato una gigante polemica.

Nel dettaglio, Manila Nazzaro e Antonio Medugno stavano parlando di Kabir Bedi. Su di lui hanno detto che è un personaggio molto forte dato che è molto amato dal pubblico. Ma la rivelazione choc dell’ex Miss Italia non è passata affatto inosservata ai telespettatori che stavano vedendo la diretta su canale 55. La donna ha dichiarato:

“Ha detto Miriana che lui da contratto non esce.”

Anche i presenti, che stavano assistendo a questa chiacchierata, sono rimasti a bocca aperta. Purtroppo, la regia ha subito cambiato inquadratura e abbassato il volume dei microfoni, proprio per questo non sappiamo cosa abbiano detto successivamente.

Una cosa è certa, i telespettatori del Grande Fratello Vip sono sconvolti dopo questa scioccante rivelazione, infatti, nelle ultime ore è nata una gigante polemica sul web: scopriamo di più.

Kabir Bedi: la gigante polemica

Dopo la scottante dichiarazione di Manila Nazzaro, alcuni telespettatori credono che il televoto potrebbe essere pilotato, dato che secondo le parole dell’ex Miss Italia, Kabir non uscirà dal reality perché avrebbe un patto con il Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore, in molti si sono scagliati contro Miriana Trevisan. La donna non è la prima volta che si lascia andare a delle confessioni del genere e i fan del programma non si spiegano come possa sapere tutte queste informazioni.

Eccoci… ovviamente staccano e miriana sempre in mezzo a queste cose lei sa sempre tutto, chissà come mai #gfvip #nicola #soleil https://t.co/WVPTSX0Spp — Camiland (@Camilla_Curt) February 10, 2022

Ovviamente non possiamo sapere se siano notizie reali, ma indubbiamente lasciano il pubblico sempre più sconvolto. Per scoprire se Kabir ha realmente un patto con la trasmissione non ci resta che aspettare le prossime puntate e vedere cosa accadrà.