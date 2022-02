La famosa vippona Lulù confessa il suo amore nei confronti del suo ex fidanzato davanti a tutte le telecamere del GF Vip. Tutti i momenti passati con lui e le follie d’amore.

Tutti i concorrenti che attualmente si ritrovano all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono completamente esausti, soprattutto tutti coloro che hanno iniziato il loro percorso all’inizio del programma. Una di questi concorrenti è proprio la Principessa, la quale si ritrova fra le mura della casa ormai da diversi mesi, all’incirca 6. Come ben saprete la giovane ragazza non si è mai abbattuta, nonostante le innumerevoli difficoltà riscontrate la vippona continua a sorridere. Grazie a questo travagliato percorso, la ragazza ha finalmente trovato l’amore della sua vita.

I due hanno vissuto dei momenti davvero struggenti, inizialmente infatti il gieffino Manuel Bortuzzo non voleva assolutamente avvicinarsi alla vippona e per questo motivo infatti ha tentato in tutti i modi di allontanarla. Oltre al pensiero di Manuel però, anche i caratteri contrastanti hanno avuto la meglio sul loro rapporto. Con il passare del tempo però la coppia è riuscita a raggiungere un equilibrio fino all’abbandono del programma di Manuel. Da allora la situazione appare notevolmente complicata. Pare infatti che la concorrente non è affatto d’accordo con la scelta presa dal suo fidanzato ormai ex vippone.

Lulù con il suo ex fidanzato al GF Vip, la proposta di matrimonio

Come ben potrete immaginare, vivere quotidianamente assieme a delle persone estranee, non riuscendo ad ottenere neanche un minuto di privacy, può notevolmente infastidire. Tutti i concorrenti ovviamente sono quindi visibilmente stressati dalla situazione creatasi e la mancanza dei propri cari non aiuta affatto.

La giovane concorrente ha stretto però numerosi rapporti, uno di questi è proprio quello con la vippona Miriana. Quest’ultima infatti tenta in tutti i modi di porgere il suo aiuto alle Principesse, facendole sfogare e successivamente consolandole come se fossero delle figlie.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad uno scenario completamente inaspettato. La vippona ha deciso di confessare a Miriana alcuni avvenimenti passati e le sensazioni provate. Ha quindi iniziato a parlare del suo ex fidanzato, il quale le fece perdere completamente la testa. Ha infatti ammesso di essersi follemente innamorata di lui.

Ma Lulù è ancora innamorata del suo ex🔥✈️ pic.twitter.com/DQdiMrRAf2 — Newsflash (@Newsfla11501033) February 13, 2022

Lulù ha inoltre ammesso che, se non ci fosse stata la pandemia di mezzo, molto probabilmente i due sarebbero convolati a nozze. A quanto pare la coppia era molto affiatata tanto che il suo ex le chiese più volte di sposarlo. Mentre la giovane ragazza raccontava del suo passato a Miriana, i suoi occhi hanno iniziato a brillare, cosa penserà Manuel di tutto questo?