“Ci siamo separati e…” Francesca Tocca e Todaro lo confessano apertamente a C’è Posta per Te

La famosissima ballerina Francesca Tocca e Todaro, insegnante di danza, si aprono pubblicamente a C’è Posta per Te. La confessione shock che gela il pubblico.

La giovane coppia formata dai due grandi esperti nel campo della danza, ha vissuto innumerevoli alti e bassi. Come be saprete i due si sono conosciuti molto tempo fa e da allora non si sono più allontanati. Hanno coltivato giorno per giorno il loro amore, essendoci l’uno per l’altra. Dopo qualche anno la giovane coppia ha potuto dare il benvenuto al frutto del loro amore. La piccola Jasmine ha completamente stravolto le loro vite ed i due si sono ritrovati a pensare ed agire in modo completamente diverso dal solito.

Successivamente, purtroppo, per via di innumerevoli motivi i due si sono definitivamente allontanati ponendo fine completamente al loro matrimonio. Vi ricordiamo che i due sono convolati a nozze nel lontano 2014 e che la piccola Jasmine ha circa otto anni. Nonostante i numerosi impegni lavorativi, i quali garantivano ad entrambi di non pensare troppo all’allontanamento, entrambi sentivano la mancanza l’uno dell’altra. Con il passare del tempo la ballerina ed il maestro di danza però hanno finalmente trovato il modo di ricongiungersi e la passione fra loro è nuovamente scoppiata.

Francesca Tocca e Todaro si raccontano a C’è Posta per Te, il pubblico semplicemente senza parole

Come ben saprete il loro avvicinamento è avvenuto non molti mesi fa. I due infatti lavorano entrambi nella famigerata scuola anch’essa condotta dalla famigerata conduttrice Maria De Filippi. Ad Amici entrambi svolgono le loro mansioni con impegno e devozione, tra una pausa e l’altra però i loro occhi si sono nuovamente incrociati. Nella scorsa puntata del rinomato programma di Maria, un giovane ragazzo ha tentato di ottenere il perdono dalla sua amata.

Per questo motivo infatti si è rivolto alla conduttrice più acclamata dal pubblico ed ai due idoli della donna. Entrambi si sono presentati più che volentieri nello studio ed hanno cercato in tuti i modi di rendere indimenticabile la serata. La ballerina ed il maestro hanno sceso le scale dello studio mano nella mano. Per far sì che tutti i presenti capissero il reale motivo del loro avvicinamento, il maestro ha deciso quindi di raccontarsi.

“Noi per esempio abbiamo avuto dei momenti bui, anche abbastanza lunghi. Ad un certo punto abbiamo deciso che per rispetto di quello che fosse il nostro amore ed il nostro rapporto o la nostra famiglia, nostra figlia, tutto quello che avevamo costruito fosse anche arrivato il momento dove allontanarci un attimo. È stata anche la scelta giusta perché ci ha fatto capire quanto avessimo bisogno l’una dell’altro ed oggi il nostro amore è ancora più forte di prima.”

Queste sono le commoventi parole del maestro Raimondo, le quali hanno completamente meravigliato il pubblico presente all’interno dello studio televisivo ed ovviamente il pubblico da casa. D’altronde amare significa vivere con tutto sé stesso ogni attimo della propria giornata con la persona amata, a discapito della gravità della situazione.