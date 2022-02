Castagnole al forno di Benedetta Rossi, troppo buone per essere mangiate solo a Carnevale

Carnevale è in arrivo, e con lui le castagnole al forno, una variante più salutare ma altrettanto buone delle castagnole fritte.

Piccole, tonde e morbidissime, da aromatizzate con anice e scorza di limone, sono le castagnole di carnevale delle golosissime frittelle.

Castagnole al forno

Prendono il nome anche di favette, le castagnole si possono cuocere sia al forno che friggendoli in olio di semi. Si tratta di dolcetti che trovano posto sulle tavole in particolare nei giorni di carnevale al nord e al centro Italia.

La ricetta che segue è di Benedetta Rossi, ed è la versione al forno, una preparazione piuttosto semplice, una volta infornate sono pronte in dieci minuti, e voilà sono belle e fatte!

Ingredienti per 40 castagnole

1 uovo

100 g zucchero

40 ml olio di semi

200 g farina 00

buccia grattugiata di 1 limone

1/2 bustina lievito per dolci

zucchero a velo q.b. per decorare

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle nostre castagnole prendendo una ciotola in cui verseremo l’uovo, lo zucchero, l’olio di semi e la buccia grattugiata di un limone, quindi mescoliamo di ingredienti utilizzando un cucchiaio.

Nella ciotola uniamo la farina setacciata e il lievito per dolci, e proseguiamo a mescolare. Ad un certo punto vedremo il composto omogeneo che comincerà a sbriciolarsi.

Passiamo alla composizione manuale delle castagnole prendendo circa 10 g di impasto , che lavoreremo delicatamente tra i palmi delle mani per farne delle palline. Questa operazione andrà ripetuta fino a quando non avremo impiegato tutto il composto. Alla fine dovremo aver ricavato 40 castagnole.

Prendiamo una placca da forno e la rivestiamo con la carta da forno e poggiamole palline all’interno, avendo cura di distanziarle le une dalle altre per evitare che nella fase di ottura si attacchino. Una volta finito di disporle inseriamo la placca in forno già caldo ventilato a 170° C per circa 10 minuti.

Infine passiamo alla decorazione, per farlo useremo dello zucchero a velo e serviamo le nostre castagnole al forno!