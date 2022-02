Amici, Mattia lascia la scuola e Maria gli fa un regalo preziosissimo | Gli cambierà la sua vita

Nelle scorse settimane l’allievo di Amici, Mattia Zenzola non ha potuto allenarsi e, dunque, ballare a causa di un infortunio al piede. Poi, è arrivato il referto medico.

Durante il daily è stato mostrato l’abbandono di Mattia ad Amici, tra lo sconforto generale dei suoi compagni.

Amici: perché Mattia è dovuto andare via?

Raimondo Todaro, il maestro di Amici, ha letto il referto di Mattia: l’allievo dovrà stare a riposo per due tre mesi circa e, per questo motivo, non potrà allenarsi nella scuola più amata della televisione. Purtroppo, Mattia si era infortunato ad un piede, il che l’aveva costretto a stare fermo un paio di settimane. Nonostante questo, il dolore era aumentato. Per questo motivo, lui e la scuola avevano richiesto degli accertamenti medici.

Naturalmente, l’allievo è stato moto toccato dall’apprendere questa notizia. Pensava che avrebbe potuto cavarsela semplicemente con un po’ di recupero. Lo stesso Mattia ha fatto l’annuncio del suo abbandono attraverso il suo account TikTok. Anche su Instagram ha scritto che era arrivato il momento di un annuncio che non avrebbe mai voluto fare.

L’incidente alla caviglia è avvenuto proprio durante un allenamento nel corso del programma. Durante un ballo, ha appoggiato male il piede. Inutile dire che, fino all’ultimo, aveva sperato di recuperare la forma fisica.

Il regalo di Maria

Benché Mattia abbia dovuto lasciare la scuola, il suo prof. Todaro si è sentito di consolarlo. Raimondo, infatti, ha fatto ben intendere a Mattia che, nella prossima edizione di Amici ci sarà sicuramente un banco pronto ad accoglierlo. Un banco già guadagnato, secondo Todaro, perché il ragazzo conosce già bene i meccanismi che sottendono Amici. Ora a Mattia non resterà che pensare al suo recupero fisico.

Una vera e propria promessa che rappresenta un regalo preziosissimo che Maria de Filippi potrebbe fargli alla prossima edizione del programma. Se il capitolo Amici 21 per lui è concluso, con molta probabilità, continuerà alla prossima edizione. Mattia ha scritto che il destino ha deciso di giocargli un brutto tiro, in un momento in cui era riuscito ad avverare uno dei suoi desideri più reconditi.

Poco dopo aver ricevuto la notizia di dover abbandonare la scuola, Mattia è andato ad avvisare i suoi compagni. Tutti si sono dispiaciuti ma quello che ha mostrato una reazione più commossa è stato Christian. La scena del loro abbraccio commosso ed interminabile tra le lacrime è stato mostrato nel corso del daytime.