UeD, Giorgio Manetti ‘torna’ di nuovo in studio: Gemma in lacrime | VIDEO

Dopo tanti anni dall’interruzione della loro relazione, Giorgio Manetti torna a UeD provocando la reazione catastrofica di Gemma. Vediamo perché.

L’uomo è stato chiamato in causa dalla coloritissima e storica opinionista di UeD Tina Cipollari.

UeD: il ritorno di Giorgio

Giorgio Manetti è stato uno dei corteggiatori di una delle dame storiche di UeD, Gemma Galgani. Dopo tanti anni, il cavaliere è ritornato in studio, in collegamento, per dire la sua circa alcune vicende che hanno riguardato Gemma.

Ad interpellarlo è stata la celebre e colorita opinionista Tina Cipollari in merito ad una diatriba avuta con la Galgani. Quest’ultima, sembra proprio non trovare pace all’interno dello studio. O per lo meno, non trovare mai quello per cui è ospite del programma da ormai tanti anni: l’amore della sua vita.

La Galgani, infatti, aveva preso un abbaglio per un nuovo cavaliere del parterre che ora, sembra, stia facendo coppia fissa con Nadia. In occasione del suo arrivo, Gemma aveva improvvisato a UeD un balletto sulle note del tema di Nove Settimane e Mezza. Il cavaliere le aveva promesso una cena e le aveva fatto credere di essere interessato ma, in realtà, lui voleva semplicemente essere gentile con lei.

Gemma in lacrime

Gemma ha imputato a Tina Cipollari di essere lei la responsabile di tutti i suoi fallimenti amorosi poiché, ogni volta, si intromette spaventando i cavalieri. Per smentire questa supposizione, la Cipollari ha deciso di chiamare in causa alcuni dei cavalieri che hanno frequentato la Galgani. Un modo per provare la sua per così dire, innocenza.

Anche Giorgio è stato contattato. Egli ha ha ammesso di aver chiuso con Gemma soltanto per colpa sua: la storica dama torinese, infatti, ha avuto nei suoi confronti troppe pretese. Il videomessaggio ha lasciato Gemma inevitabilmente molto scossa, al punto da portarla alle lacrime. Anche perché Giorgio ha chiamato con un nomignolo: passerotto. Si vociferava, infatti, che Giorgio fosse molto vicino alla Cipollari poiché, per un periodo, veniva spesso paparazzato insieme a lei a Firenze.

#uominiedonne Gemma in lacrime per il ritorno di Giorgio pic.twitter.com/hkyfxsnhxN — Mondotrash (@Mondotrash1) February 9, 2022

Subito dopo, però, Gemma ha avuto modo di recuperare poiché, dalla scalinata di UeD è arrivato un nuovo cavaliere a corteggiarla: Pierluigi. La dama torinese, presa dall’entusiasmo che l’uomo ha dimostrato per lei, ha avuto modo di instaurare con lui immediatamente una certa complicità. Perciò, ha accettato che rimanesse e lo conoscerà meglio. Staremo a vedere se si tratterà di un fuoco di paglia oppure no.