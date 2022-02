Pane vecchio, non buttarlo mai: se fai questo diventa più buono di quello fresco

Pane raffermo o vecchio? In tempi di crisi è meglio non buttarlo via: ecco il trucco per farlo diventare ancora più buono di quello fresco.

Il pane vecchio o raffermo, che rimane in dispensa per 3 o 4 giorni, comincia a perdere croccantezza all’esterno e la mollica diventa dura, è una vera e propria bomba nutrizionale. Ecco come farlo diventare ancora più buono di quello fresco.

Pane vecchio o raffermo: un alimento con elevato potere nutrizionale

Il pane diventa vecchio o raffermo quando resta in dispensa per qualche giorno per effetto della decurtazione dell’acqua. Rispetto al pane fresco, il pane vecchio ha un’elevata concentrazione nutrizionale ed un elevato potere calorico. 100 grammi di pane raffermo apportano all’organismo umano circa 300 chilocalorie. Il pane vecchio è un vero e proprio tesoretto nutrizionale della nonna.

Grazie al consumo di pane raffermo il nostro organismo umano può beneficiare di minori quantità di glucosio nel sangue, di un maggior senso di sazietà, di minori attacchi di fame, di una minor produzione dell’insulina, specie se viene consumato in un pasto o in uno spuntino.

Pane raffermo o vecchio: ecco come recuperarlo!

Jean Baptiste Boussingault a metà del XIX secolo ha eseguito una serie di esperimenti sul pane vecchio. Lo stesso chimico e agronomo francese per ripristinare la freschezza del pane ha dimostrato che è possibile metterlo in forno ad alte temperature. Anche la stessa mollica di pane raffermo, se riscaldata e raffreddata numerose volte, ripristina e perde le proprie caratteristiche di elasticità.

Pertanto, se il pane raffermo viene riscaldato a temperature elevate in forno, esso riacquista la sua consistenza originale e la sua freschezza. Se, invece, si lascia il pane a temperatura ambiente, lo stesso prodotto alimentare si indurisce.

Ricette con il pane raffermo

Con il pane vecchio o raffermo è possibile preparare diverse ricette culinarie squisite e genuine. Tra le ricette della nonna c’è la possibilità di cucinare il pancotto, che può essere preparato addizionando al pane raffermo anche il formaggio grattugiato, le erbe aromatiche e l’olio extra vergine. Con il pane vecchio è possibile preparare una squisita ricetta Tirolo: la ricetta dei canederli, grandi gnocchi preparati con latte, uova e speck. Grandi e piccini possono deliziare il palato con una gustosa ricetta: polpette di pane fritte o al forno. È possibile preparare le polpette con il pane raffermo, le uova, il pepe, il formaggio grattugiato, il sale ed il prezzemolo.