Maria sbizzarrita davanti milioni di spettatori: “Sono contenta di essermelo fatto” | Momento epico

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana. Una conduttrice che ha alle spalle una carriera impeccabile, ma per anni anche la sua vita privata è stata al centro dell’attenzione: scopriamo di più.

Maria De Filippi, soprannominata dai fan “Queen Mary”, è tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo italiano. La sua classe e la sua eleganza è nota a tutti, ma anche lei si è lasciata andare a delle confessioni piccanti in televisione.

Maria De Filippi non riesce a trattenersi

Nessuno si sarebbe mai aspettato che una donna come Maria De Filippi potesse commettere qualche scivolone o caduta di stile, invece è capitato. La conduttrice che da anni entra nelle nostre case, si è sempre distinta per la sua classe ed eleganza.

Lei è la regina indiscussa del piccolo schermo perché non si scompone mai, nemmeno quando si arrabbia. Ha una capacità comunicativa da far invidia a chiunque. E’ capitato di vederla furiosa nel corso delle sue trasmissioni, ma non gli è mai sfuggita una parolaccia.

Lei riesce sempre a mantenere un certo charme, ma non tutti sanno che anche Maria De Filippi in passato si è concessa qualche parola fuori posto. Accadde proprio in un’occasione molto speciale: scopriamo di più.

La confessione sconcertante

Maria De Filippi, una donna di successo, i suoi programmi hanno sempre ottenuto degli ascolti record. Ma come ogni personaggio pubblico, anche la sua vita privata ha avuto un ruolo importante nella sua carriera.

La storia d’amore con Maurizio Costanzo ha sempre fatto molto discutere, a causa della notevole differenza d’età. Molti di voi ricorderanno quando nel 2002, la conduttrice vinse il Telegatto per il suo amatissimo show “Saranno Famosi”. Il premio fu consegnato da Luciana Littizzetto, sua grandissima amica.

La conduttrice torinese, “sfruttò” il momento e ironicamente prese in giro Maria e Maurizio, paragonando la De Filippi alla famosa presentatrice di Saranno Famosi versione americana, Lydia Grant: “Dopo un po’ si fa Leroy Johnson e tu però ti sei fatta Costanzo”. La risposta di Queen Mary non si fece attendere, infatti, disse:

“Io son contenta di essermelo fatto”

Una risposta che rimase nella storia della televisione italiana. Nessuno avrebbe mai immaginato che la conduttrice di Canale 5 potesse fare una dichiarazione del genere davanti a milioni di spettatori, in un palco così importante.