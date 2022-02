By

La bella ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca, era fidanzata proprio con un ex Allievo del programma. Scopriamo di chi si tratta.

La ballerina Francesca Tocca entrò nel cast del talent show più seguito della televisione sin dal 2015.

La bellezza folgorante di Francesca Tocca

E’ difficile restare indifferenti alla bellezza di Francesca Tocca. Tanto che, anche Rudy Zerbi sembra esserne rimasto folgorato puntata dopo puntata. Alcuni fan del programma hanno persino ironizzato una cotta adolescenziale. In realtà, non era altro che un modo per fare audience.

In realtà Francesca Tocca entrò nel cast di Amici sin dal 2015. Prima, però, ha fatto la gavetta. Iniziò a sedici anni con i balli di coppia. Poi, incontrò Raimondo Todaro e con lui aprì una scuola di ballo a Catania. Tra i due scoppiò l’amore. Il loro matrimonio venne celebrato nel 2009. Dalla loro unione nacque Jasmine. Todaro approdò in Rai diventando uno dei ballerini professionisti di Ballando con Le Stelle. Nel 2019, fu lui stesso ad annunciare la rottura della coppia.

Chi è il suo ex?

In realtà, la fine della loro relazione avvenne a causa di un tradimento che si consumò proprio nella scuola di Amici. Valentin Alexandru, infatti, allievo della scuola, si innamorò di lei che ricambiò. Il ragazzo di origine rumena gareggiava nell’edizione del 2019.

I giornali di gossip ci marciarono sopra e specularono sul fatto che la donna avesse potuto tradire il marito proprio mentre faceva il suo lavoro. In realtà, fu proprio Todaro a chiarire le cose: i due volevano già lasciarsi. I fan sia di Francesca che di Valentin amavano la coppia.

Alla fine di quell’edizione del talent, però, la fiamma tra i due si spense in poche settimane. I motivi delle rotture non si conoscono. Qualcuno parla di un possibile ritorno di fiamma tra la Tocca e l’ex marito.

Intanto, Valentin è stato visto come un personaggio parecchio controverso del talent di Maria De Filippi. La motivazione? Il suo carattere sopra le righe che lo portarono ad esprimersi in malo modo non solo con la sua insegnante Natalia Titova ma anche nei confronti della stessa Francesca.

Intanto, la carriera di Valentin sembra stia continuando. Il ballerino è stato inserito nella lista dei 50 ballerini di latino americano più bravi al mondo. Nonostante questo, dopo Amici ha deciso di stare lontano dalla televisione. Sui suoi social si mostra in gran forma.