Barbara Palombelli, scena surreale a Forum: si accascia sul bancone | VIDEO

Forum, condotto da Barbara Palombelli, riserva al pubblico sempre grandi sorprese. Vediamo cosa è successo in studio.

Barbara Palombelli conduce uno dei programmi più longevi della televisione Forum che appassiona tanti spettatori.

Barbara Palombelli e i suoi commenti

Alla conduzione della trasmissione Forum, Barbara Palombelli non risparmia mai i suoi commenti personali. Spesso, per questo motivo, si è trovata in difficoltà. Proprio come quando una sua frase ha scatenato il dissenso del pubblico arrivando persino alla Camera.

Barbara Palombelli si era espressa male circa la violenza sulle donne. La giornalista, infatti, aveva affermato che probabilmente, gli uomini erano stati esasperati da alcuni comportamenti messi in campo dalle stesse donne.

Da allora, la conduttrice del celebre programma di rete 4 ha cercato di esprimere sì le sue opinioni ma moderando i termini per non scontentare nessuno. Come nell’episodio che stiamo per raccontarvi.

La scena surreale

Era l’otto aprile dello scorso anno quando andò in onda la puntata in questione, condivisa e diventata virale sui social. La protagonista è stata Manuela una donna che, trovandosi di fronte al marito e al giudice non è riuscita a trattenersi. La donna si era rivolta a Forum per ottenere un risarcimento da parte di Antonio, suo marito. L’uomo, infatti, l’aveva sposata nonostante non avesse ottenuto completamente il divorzio dalla moglie precedente, Lucia.

Ecco perché, la platea di Forum si era rivolta ad Antonio come un bigamo. Non appena ha sentito questa definizione Manuela si è scatenata urlando. Al che il giudice l’ha richiamata e lei ha detto, in realtà di essere calma, quasi come se stesse interpretando la parte di una bipolare (che lo fosse davvero?).

“Sono qui per dire quello che tu mi hai fatto!!! Perché non ti rendi conto del male che mi hai fatto Antonio!!!”

Queste le parole della donna. Successivamente, Manuela si è arrampicata sul bancone dicendo di essere molto atletica. Una situazione imbarazzante, tanto che il giudice non le ha fatto concludere ciò che stava dicendo ma le reazioni attonite di platea, conduttrice e Ciavarro erano lampanti. La donna sembrava davvero posseduta.

A scatenare le ire della donna la questione verginità che Manuela non voleva assolutamente che Antonio rivelasse al pubblico di Forum. Insomma, possiamo concludere dicendo che, in quella puntata Manuela l’attrice si era lasciata prendere un po’ troppo dall’interpretazione. E non è la prima volta che accade con gli attori del programma.