Alice Sebastiani, lontana ma vicinissima a papà Amadeus: il reale rapporto con Giovanna Civitillo

La 25enne Alice Sebastiani, primogenita del conduttore Amedeus, mostra sui social alcuni momenti emozionanti della finale di Festival di Sanremo.

La figlia maggiore di Amadeus era presente in prima fila all’Ariston, vicina al fratellino 13 anni e Giovanna Civitillo attuale moglie del conduttore.

Alice Sebastiani

La 25 enne, grande appassionata di moda ha presenziato al Festival di Sanremo, che quest’anno sembra aver segnato un bel record di questi ultimi 22 anni.

Infatti un successo simile non era stato registrato almeno dal 2000 e dunque è il momento per Amedeus di festeggiare questo personale successo insieme alla sua famiglia.

A mostrare Sanremo 2022 e a festeggiare il padre Amedeus c’è anche

Alice Sebastiani, figlia primogenita di Amadeus, nata dal primo matrimonio del conduttore. La giovane è infatti in prima fila, al fianco di Giovanna Civitillo e di José, 13 anni il secondogenito.

Alice Sebastiani, venticinque anni e una laurea a pieni voti in Fashion Business alla Marangoni di Milano, è una giovane alquanto riservata. Tuttavia in occasione di Sanremo ha postato sui suoi profili social immagini che la ritraggono con il padre e Giovanna Civitillo, in piena condivisione di uno dei momenti più emozionanti della finale di Festival di Sanremo.

I sogni della figlia di Amedeus

Appoggiata in pieno, nell’inseguimento del sogno di farsi strada nel mondo della moda, dal padre e dall’attuale moglie Giovanna Civitillo, Alice Sebastiani si mostra legata alla nuova famiglia del padre.

Una famiglia allargata di cui la giovane fa parte, felice di condividere il successo di Amedeus. Alice in un commento ad un post, fa riferimento alla canzone che ha vinto e al momento vissuto:

“Una finale da Brividi”.

La giovane in occasione della laurea aveva espresso la sua riconoscenza al padre e a Giovanna Civitillo con queste parole:

“”L’importanza di seguire I propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non é scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”.

Una chiara dichiarazione di affetto che la lega alla nuova famiglia di Amedeus, segno di una famiglia allargata che funziona bene.

A confermarlo è la stessa conduttrice Giovanna Civitillo, che all’inizio della relazione con Amadeus quando Alice aveva solo 5 anni, diceva come la bambina avesse risvegliato in lei il senso della maternità.