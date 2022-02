By

Il tronista Luca Salatino è uno dei volti di Uomini e Donne più amati del momento. Purtroppo, durante un’esterna con una corteggiatrice ha avuto un problema che lo ha costretto a rimanere seduto.

Come ben saprete a Uomini e Donne può accadere proprio di tutto. Luca Salatino è stato uno dei protagonisti della puntata di ieri 10 febbraio, seduto al centro studio ha parlato del suo problema che ha avuto durante l’esterna con una nuova corteggiatrice: scopriamo cosa è accaduto.

Il “problemino” di Luca Salatino | Pubblico sotto shock

Una nuova ragazza ha attirato l’attenzione di Luca Salatino. Lui l’ha portata in esterna per conoscerla meglio, ed è andata molto bene, anche se è accaduto un piccolo imprevisto a causa della forte attrazione che prova nei confronti della bellissima Soraya.

La clip della loro uscita è stata davvero bollente perché il giovane non ha potuto nascondere il suo forte interesse. La corteggiatrice ha saputo accendere il lato caldo del ragazzo, scatenando così la reazione a luci rosse di Luca.

Infatti, dopo poco, lui ha ammesso di non riuscire ad alzarsi dal divanetto per colpa di un “problemino” che ha coperto con un cuscino. Sempre con la sua ironia, in studio ha commentato l’uscita con la ragazza dicendo:

“E’ stata un’esterna di conoscenza. Immaginate la seconda, la terza e la quarta esterna”.

In studio non sono mancate le risate e Maria De Filippi ha continuato a mettere in difficoltà il tronista con delle domande tipo “Ti piace com’è vestita?“. Anche Gianni Sperti ha notato l’incredibile bellezza di Soraya, infatti, ha ammesso: “È molto bella”.

L'attrazione che Luca prova per la corteggiatrice è alle stelleeee🤣✈ pic.twitter.com/hoRBzyIXri — Gossip2022 (@Gossip20221) February 11, 2022

Luca Salatino svela che ragazza sta cercando

Dopo aver eliminato Eleonora per le troppe segnalazioni, il tronista sembra aver ritrovato la serenità. La conoscenza con la nuova ragazza sta procedendo a gonfie vele, anche se dovrà valutare se c’è altro oltre all’attrazione fisica.

Comunque, c’è anche Lily, una ragazza semplice e con una storia difficile alle spalle. Anche lei ha colpito moltissimo il tronista. Le due corteggiatrici sono entrambe bellissime e in gamba, ma che tipo di persona cerca Luca? Lo ha rivelato proprio durante un’intervista al magazine di Uomini e Donne.

Il tronista ha raccontato di non avere un prototipo di ragazza e sceglie sempre sul momento ciò che vuole. Chissà se tra le sue corteggiatrici ci sia il vero amore che aspetta da tanto tempo.