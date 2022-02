Noemi a Sanremo con un orologio di diamanti: il prezzo è fuori dal normale

Una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2022 è stata proprio Noemi. Una voce spaziale che ha incantato tutti, ma ad attirare l’attenzione del pubblico è stato anche il suo costosissimo orologio di diamanti.

Senza dubbio l’esibizione di Noemi sul palco dell’Ariston di Sanremo è stata una delle più incantevoli, ma il pubblico è rimasto affascinato dal look stupendo della cantante e dai suoi preziosissimi gioielli. Ma sapete quanto costa l’orologio che ha sfoggiato? Non riuscirete a crederci: è sconvolgente.

I gioielli e il look di Noemi al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo vuol dire eleganza e raffinatezza, ogni artista che si esibisce sul palco dell’Ariston sfoggia sempre dei look che non passano mai inosservati. Lo stile di Noemi ha senza dubbio attirato l’attenzione del pubblico, ma i gioielli che ha indossato hanno reso l’outfit davvero pazzesco.

La cantante non si presenta mai in modo banale, infatti, il suo è stato uno dei look più apprezzati. Noemi ha sfoggiato un abito lungo rosa cipria di Alberta Ferretti che ha messo in risalto le sue forme bellissime.

Ma per donare maggior lucentezza ha deciso di abbinare dei costosissimi gioielli di Bvlgari. Ha indossato un anello di serpente della collezione Serpenti Viper che vale ben 13.900 euro e un orologio tempestato di diamanti rosa e oro della collezione Serpenti Incantati.

Il valore di quest’ultimo è molto più alto dell’anello. Ci ha speso una fortuna, perché il prezzo è davvero da capogiro: scopriamo il costo stellare del preziosissimo orologio, rimarrete sicuramente a bocca aperta.

Quanto costa l’orologio di diamanti? Il valore è stellare

In occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2022, Noemi ha deciso di sfoggiare un orologio Bulgari contornato di diamanti preziosissimi. La scelta dei gioielli è fondamentale, perché dona luminosità e rende ancora più particolare il look.

Di certo, l’artista non ha badato proprio a spese, infatti, secondo una ricerca fatta sul sito di Bvlgari, il valore dell’orologio sarebbe di 60 mila euro. Un costo assurdo, davvero altissimo, ma salire sul palco dell’Ariston non ha prezzo e la cantante ha deciso di essere al top.

Ma nonostante il look pazzesco e la voce angelica non è riuscita a salire sul podio e nemmeno nella top 10, ma ha raggiunto il 15esimo posto nella classifica della finale di Sanremo con il suo brano Ti amo non lo so dire.

In questo video è possibile vederla cantare a Sanremo con l’accessorio costosissimo al polso