Neonato ustionato a Portici, i genitori del piccolo Vincenzo condannati a 6 anni

Il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, ha espresso profondo rammarico per la sentenza di condanna. Il piccolo Vincenzo era stato soccorso, 4 giorni dopo la nascita, con evidenti segni di ustione.

La scorsa estate il bambino è stato dato in affidamento, mentre per i suoi genitori biologici si sono aperte le porte del carcere.

La storia del piccolo Vincenzo

Aveva soltanto 4 giorni di vita il piccolo Vincenzo, quando venne ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli in condizioni disperate.

Il neonato era venuto alla luce in un’abitazione di Portici, Napoli, il 16 marzo 2021. Quattro giorni dopo, il ricovero d’urgenza, per via di gravi ustioni su tutto il corpo.

Seppur appena nato, Vincenzo ha dimostrato una forza incredibile ed è riuscito a superare la fase iniziale, quando il timore che non riuscisse a sopravvivere era quasi una certezza.

Eppure Vincenzo ce l’ha fatta, è sopravvissuto all’inferno e ha trovato l’amore di due genitori affidatari, che ben presto potrebbero ottenere l’adozione definitiva, e che da quel giorno si sono presi cura di lui.

Appena nato, il piccolo sarebbe stato immerso in acqua bollente o candeggina, riportando gravissime ustioni su tutto il corpo.

Ad allertare i soccorsi, qualche giorno dopo la sua nascita, era stato il papà naturale del bambino, Concetto Bocchetti, 46 anni.

Bocchetti venne subito arrestato insieme alla compagna e madre del piccolo, Alessandra Terracciano, 36 anni.

I due, che hanno altri 7 figli, anche da precedenti relazioni, avevano nascosto la gravidanza, per timore che il piccolo Vincenzo gli venisse tolto, come già accaduto per gli altri bambini.

Le condanne

Nel pomeriggio di giovedì, 10 febbraio, i giudici della sesta sezione Penale del Tribunale di Napoli hanno condannato i genitori biologici di Vincenzo a 6 anni di carcere, 4 anni per l’abbandono di minore e 2 anni per lesioni riqualificate in colpose e gravissime.

La Procura di Napoli aveva chiesto una condanna a 15 anni per Bocchetti e a 12 per la Terracciano, cui è stata riconosciuta la semi infermità mentale.

“Siamo di fronte a una vicenda tristissima nella quale non ci sono né vincitori né vinti, ma solo vittime e soprattutto violenza su un neonato, quella subìta dal piccolo Vincenzo”.

Queste le parole del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, alla notizia della sentenza di condanna. Cuomo ha seguito, sin dall’inizio, la drammatica vicenda del suo giovanissimo concittadino.

Grande rammarico quello espresso dal consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, che ha giudicato la sentenza inspiegabile.

“Sono strabiliato. Davanti a una vicenda che ha messo a repentaglio la vita di un

neonato, che avrà menomazioni per sempre ci aspettavamo pene più severe ed esemplari”

ha detto il consigliere.

Intanto i due legali di Terracciano e Bocchetti hanno annunciato il ricorso in appello.