Maturità, cambia il punteggio: il triennio avrà lo stesso valore delle prove d’esame

Rimodulata quindi la divisione del punteggio dell’esame di Maturità 2022. Nella prima versione dell’ordinanza venivano attribuiti 40 punti per il triennio e 60 per la prova finale.

Confermata l’assenza della tesina finale e la valutazione in centesimi. Nessuna modifica alle due prove scritte, la seconda delle quali differirà in base ai diversi indirizzi di studio.

Maturità 2022: tutte le novità

Ancora novità per gli studenti delle scuole superiori che quest’anno dovranno affrontare la prova di maturità.

Come riferisce Tgcom24, infatti, è stata rimodulata la divisione del punteggio tra il percorso del triennio scolastico e le prove finali d’esame.

In particolare, stando alla nuova ordinanza, verranno equamente divisi i punti per le due categorie: quindi 50 punti saranno assegnati per il percorso scolastico e 50 per le prove d’esame.

Nella prima ordinanza si era invece parlato di una diversa suddivisione: 60 punti per le prove finali e 40 per il triennio.

Resta invariato il corpo della prova d’esame: ci sarà una prima prova scritta d’italiano e una seconda prova scritta che verterà sulla disciplina indicata dal Ministero dell’Istruzione e differirà a seconda degli indirizzi di studio.

La terza prova sarà il colloquio orale, in cui gli studenti dovranno inserire anche due nuove materie: Educazione civica e il PCTO (percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi).

Confermata l’assenza dell’elaborato, la cosiddetta tesina. La commissione potrà conferire la Lode, come per gli studenti della scuole medie, se tutti i componenti della stessa si troveranno d’accordo.

Le parole della Ministra Azzolina

Le novità introdotte per la Maturità 2022 non sono state affatto gradite dagli studenti, che hanno acceso una protesta.

Il Movimento studentesco ha chiesto, senza successo, l’abolizione della seconda prova, reintrodotta dopo 2 anni di assenza per via della pandemia.

La deputata del Movimento 5 Stelle ed ex Ministra Azzolina ha commentato il ritorno al passato dell’esame di Maturità.

“Credo che si dovesse procedere con maggiore gradualità, io avrei reinserito la prima prova, la prova di italiano, e avrei fatto l’esame orale, non penso che avrei inserito la seconda prova”

ha detto la Azzolina, in un’intervista a Fanpage.

“Credo che si dovesse procedere con maggiore gradualità, io avrei reinserito la prima prova, la prova di italiano, e avrei fatto l’esame orale”. Per quest’anno non penso che avrei inserito la seconda prova”, #maturità2022, l’intervista ad @AzzolinaLucia https://t.co/NMzmJLEyMn — Fanpage.it (@fanpage) February 10, 2022

L’esame di Maturità prenderà il via il 22 giugno prossimo, con la prova d’italiano. Il giorno seguente gli studenti dovranno affrontare la seconda prova scritta.

Il colloquio orale partirà il 27 giugno.