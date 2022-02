Luciana Littizzetto, chi è la figlia? Una bellezza così non si è mai vista in giro

Per Luciana Littizzetto i suoi figli sono la vita. Non tutti, però, conoscono la bellezza disarmante di sua figlia Vanessa di 21 anni.

L’altro figlio di Luciana Littizzetto si chiama Jordan e ha 19 anni. L’attrice ha preso in affido i due ragazzi sin dal 2006.

Luciana Littizzetto e i suoi figli

L’attrice torinese Luciana Littizzetto ha raccontato al settimanale Oggi la sua esperienza con l’affido. La conduttrice non ha mai avuto figli biologici. La donna, infatti, sin dal 2006 è la madre affidataria di due ragazzi: Jordan di 19 anni e Vanessa di 21. In particolare, ha raccontato che il ragazzo non ha ancora manifestato tutti i suoi istinti maschili nei confronti delle ragazze. Ecco perché, lei si trova a sorvegliarlo ancora con il sorriso.

Quanto all’aiuto da parte di Jordan in casa, beh, oltre che apparecchiare non fa nulla anche se è pieno di iniziative oltre che rompi scatole di prim’ordine.

Diciamo che l’obbiettivo dell’attrice è quello di svegliarlo un pochino. Anche perché Vanessa, invece, è molto più sveglia di lui ed anche molto più decisa dato che per lei è tutto o bianco o nero.

Benché i suoi figli, al momento, rappresentino parte integrante della sua vita, Luciana Littizzetto ha raccontato che l’affido è molto complicato. In primis perché i ragazzi che si decide di accogliere, sono stati abbandonati o, comunque, hanno delle sofferenze pregresse con cui fare i conti. A prendere in affido i ragazzi, c’era anche l’ex compagno della conduttrice, Davide Graziano, l’ex batterista degli Africa Unite. La relazione tra i due è finita nel 2018.

La figlia Vanessa è bellissima

Vanessa Beljuli, la figlia in affido di Luciana Littizzetto, è davvero di una bellezza disarmante: capelli scuri, occhi chiari, fisico longilineo Come suo fratello minore Jordan, Vanessa ha origini albanesi. I due ragazzi vivono con Lucianina (come la chiama Fazio) sin dal 2006. All’epoca la ragazza aveva già 12 anni.

La ragazza si è laureata a Torino ma poi si è trasferita a Cambridge, dove ha vissuto per un periodo per poi tornare in Piemonte. Su di lei e su suo fratello, in realtà, si sa ben poco poiché sia i ragazzi che l’attrice ci hanno tenuto molto a tenere la privacy sulla loro vita privata.

Di lei si sa che è una persona molto pratica, a differenza di mamma Luciana. Come lei, però, ama viaggiare e gli animali. Sogna di potersi sposare presto ma, al momento, non si sa se sia legata sentimentalmente.