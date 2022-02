GF Vip, tenerezze improvvise tra Delia e Antonio | Lui ci pensa e Alex sta fremendo

Nella casa del Grande Fratello Vip può accadere di tutto. Nelle scorse ore, infatti, nessuno si sarebbe mai immaginato che Delia Duran e Antonio Medugno si potessero avvicinare così. Alex Belli non la prenderà bene: ecco cosa è successo.

Alex Belli quando era un concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un flirt “artistico” con Soleil Sorge, ma ora che sua moglie Delia si trova nel reality tocca a lei. Proprio poco fa, infatti, si è avvicinata davvero tanto al bellissimo tik toker Antonio Medugno: scopriamo cosa hanno combinato.

Delia Duran e Antonio Medugno: sempre più vicini

Come ben saprete, quando Alex Belli era all’interno del Grande Fratello Vip ha avuto un flirt con Soleil Sorge. La moglie dell’attore, Delia Duran, non l’ha presa bene, infatti, è entrata nella casa più spiata d’Italia per capire cosa è accaduto tra suo marito e l’influencer italo americana.

Il destino ha voluto che nel reality entrasse anche il bellissimo Antonio Medugno. Un famoso modello e influencer che ha attirato sin dall’inizio l’attenzione della modella venezuelana. In questi ultimi giorni, i due si sono avvicinati moltissimo e le loro coccole non sono passate di certo inosservate al pubblico di Canale 5.

Sul web, è diventato virale un video in cui si vede Delia e Antonio scambiarsi delle tenerezze. In particolare, la moglie di Alex Belli, ha chiesto al modello se gli dava un abbraccio. Un attimo dopo le loro labbra si sono leggermente sfiorate e la modella venezuelana per non cedere alla tentazione ha deciso di alzarsi dal letto, dicendo:

“Meglio stare lontana da te”

Antonio Medugno e Delia Duran sempre più vicini. Chissà cosa dirà Alex Belli… 👀 pic.twitter.com/UTc7ynlre2 — Mondotrash (@Mondotrash1) February 11, 2022

Una scena che ha attirato l’attenzione del pubblico e sicuramente anche l’attore di Centovetrine avrà notato l’attrazione che c’è tra sua moglie Delia e Antonio. Come avrà reagito? Non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprirlo.

Il ritorno di Alex Belli al GF Vip

Dunque, nelle scorse ore Delia Duran e Antonio Medugno erano particolarmente vicini, ma a breve qualcuno potrebbe allontanarli. Stiamo parlando di Alex Belli che entrerà nuovamente nella casa più spiata d’Italia.

Sul web si vocifera che varcherà la famosa porta rossa il 14 febbraio e potrebbe rimanere per ben due settimane. Insomma, il tempo giusto per creare scompiglio e dinamiche sempre più interessanti.

Ne vedremo delle belle, Antonio ha dimostrato già di avere un bel caratterino dato che avuto diversi scontri con Alessandro Basciano e di certo non si farà problemi a confrontarsi con Alex. Senza dubbio il ritorno di quest’ultimo sarà un duro colpo per tutti i concorrenti.