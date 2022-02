Alex Belli dovrebbe entrare nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip a breve. Dovrebbe essere una sorpresa per i vipponi, ma a quanto pare loro sanno già tutto: scopriamo di più.

Alex Belli è il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Attualmente si trova in quarantena perché prossimamente dovrà rientrare nella casa più spiata d’Italia. Per i concorrenti del reality non sarà affatto una sorpresa, perché loro sanno già tutto: vediamo il video che li incastra.

Alex Belli rientra nella casa del GF Vip

Il concorrente più discusso e criticato della casa del Grande Fratello Vip è quasi pronto a tornare nel reality, attualmente si trova in un albergo di Roma dove sta facendo la quarantena. Ma quando lo vedremo varcare la famosa porta rossa? Precisamente il 14 febbraio 2022.

Nella puntata precedente, Alfonso Signorini ha anticipato che l’attore di Centovetrine entrerà per decidere chi scegliere tra sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Purtroppo non sappiamo ancora per quanto tempo resterà, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe rimanere per almeno due settimane.

Siamo sicuri che il suo ritorno non sarà per niente scontato e i colpi di scena non mancheranno, anche se i concorrenti sanno già ogni cosa. A confermarlo è una breve clip che sta circolando in queste ultime ore in rete.

I vipponi sanno del ritorno di Alex Belli | VIDEO

I gieffini, in particolare Delia Duran e Soleil Sorge sanno già cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, perché un fan si è messo a urlare la notizia fuori dalla Casa più spiata d’Italia e Miriana Trevisan ha ascoltato tutto.

Ma non solo, perché in un video diventato virale sul web, si vede l’influencer italo americana che sussurra all’orecchio di Alessandro Basciano: “Torna Alex in casa”. L’ex corteggiatore non è rimasto affatto stupito perché Gianluca Costantino gli aveva già riferito la notizia. A quel punto Soleil rivela:

“A me lo aveva detto lui invece”.

Quindi Alessandro sapeva che ritornava Alex perché glielo aveva detto Gianluca e Soleil lo sapeva perché gliel’aveva detto proprio Alex, poi venitemi a dire che lei e delia sono vittime è tutto organizzato #GFVIP pic.twitter.com/Gu4ieTQErw — 3visan 🦚 (@simo_cantatore) February 10, 2022

Riferendosi proprio ad Alex Belli. Il filmato ha scatenato diverse polemiche, infatti, alcuni utenti credono fermamente che sia tutto un teatrino studiato a tavolino. Purtroppo, il video ha deluso tantissimi telespettatori, in molti si aspettavano di vedere le facce stupite dei concorrenti per il ritorno dell’attore nella prossima puntata, ma a quanto pare non sarà così.