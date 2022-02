Alex Belli e Delia Duran sono i protagonisti del momento. In questi ultimi mesi, il pubblico di Canale 5 si sta appassionando al triangolo amoroso formato da loro due e Soleil Sorge: scopriamo di più.

Alex Belli è il protagonista più criticato della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Senza dubbio, in questi ultimi mesi ne ha combinate di tutti i colori. Ma questa volta l’ha fatta grossa, la reazione di sua moglie è stata davvero sconcertante: scopriamo cosa è successo.

Alex Belli, l’ha fatta grossa: ecco cosa è successo

Alex Belli e Delia Duran sono continuamente al centro dell’attenzione. I due sono i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’uomo, all’interno del reality, ha avuto un flirt “artistico” con Soleil Sorge. Ovviamente sua moglie non ha reagito affatto bene e proprio per questo è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ma vi ricordate quando l’uomo, grazie alla complicità del programma Le Iene, organizzò uno scherzo terribile alla modella venezuelana? Lei andò su tutte le furie, peggio di come l’abbiamo vista al Grande Fratello Vip.

Lì Alex Belli la combinò davvero grossa, fortunatamente era solamente uno scherzo, ma Delia Duran ci credette e finì in tragedia: riviviamo quell’iconico momento che è rimasto nella storia de Le Iene.

Alex mette incinta una ragazza: Delia va su tutte le furie

Nel corso della serata del 9 febbraio 2022, la trasmissione di Italia 1 ha mandato in onda nuovamente lo scherzo crudele che Alex Belli fece sua a Delia Duran. Quest’ultima non la prese affatto bene, infatti, reagì malissimo.

L’attore di Centovetrine mise in scena un vero e proprio tradimento e come se non bastasse fece credere a sua moglie di aver messo incinta l’amante. Delia, quando scoprì di essere stata “tradita” scoppiò in lacrime e prese anche a schiaffi suo marito.

Alex Belli ha messo incinta una ragazza e Delia Duran non l'ha presa bene.🤣✈ pic.twitter.com/vBugklwnP6 — Mondotrash (@Mondotrash1) February 10, 2022

Quando la Duran venne a sapere che era uno scherzo si calmò e perdonò il suo Alex, ma oggi la loro storia d’amore non sta attraversando un periodo facile. I due riusciranno a ritornare affiatati come una volta? Non ci resta che aspettare le prossime puntate del GF Vip per scoprirlo. Attualmente l’attore si trova in quarantena perché a breve entrerà di nuovo nel reality di Alfonso Signorini.