Frittatona di spaghetti, brutta e povera ma semplicemente deliziosa

Uno dei vantaggi del cucinare una frittatona di spaghetti è che possiamo prepararla e conservarla per mangiarla più tardi, portarla al lavoro o per un pranzo al sacco.

Si tratta di un ottimo modo per utilizzare gli avanzi in modo gustoso e creativo.

Frittatona di spaghetti

Gli usi delle frittate sono diversi, si può mangiare come secondo piatto, ma anche come piatto unico, magari accompagnato con un’insalata, se la si taglia a cubetti, può fungere da accostamento all’aperitivo.

Qualunque cosa si aggiunge alla frittata la rende più ricca e unica, tanti ingredienti diversi, corrispondono a tante diverse frittate.

Per ultimo, la frittata di pasta è la soluzione tipica per tutte quelle occasioni i cui si vuole mangiare bene anche fuori casa come ad esempio in occasione della pasquetta.

Si può preparare la frittata di spaghetti con gli ingredienti preferiti ad esempio sostituire la scamorza con la mozzarella e con l’Emmental o il groviera, basta lasciare andare la fantasia.

Ingredienti

Spaghetti 350 g

Uova 5

Latte intero 100 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g

Scamorza affumicata 100 g

Pancetta affumicata 50 g

Timo 1 rametto

Pepe nero 1 pizzico

Olio extravergine d’oliva q.b.

1 spicchio d’aglio

Preparazione

Incominciamo la preparazione della frittatona di spaghetti proprio dalla loro cottura, che avverrà in abbondante acqua salata. Mentre sale il bollore dell’acqua possiamo dedicarci alla preparazione del ripieno.

Quindi si taglia a cubetti la pancetta affumicata e la scamorza e una volta l’acqua avrà raggiunto il bollore, si versano gli spaghetti avendo cura di scolarli molto al dente.

A questo punto la pasta sarà condita con un filo d’olio e rigirata, perché sia ben unta.

In una capiente terrina versiamo le uova, il timo, il latte e il formaggio grattugiato e infine saliamo e pepiamo.

Sbattiamo per bene le uova per far amalgamare bene gli ingredienti e uniamo il ripieno e uniamo la pasta al ripieno facendo amalgamare il tutto.

In una padella antiaderente, che dovrà contenere la frittata di pasta, mettiamo a rosolare l’olio con uno spicchio di aglio che poi elimineremo.

Siamo pronti a versare gli spaghetti nella padella, che allargheremo con una spatola fino a coprire l’intera padella.

Iniziamo la cottura della frittata con un fuoco medio alto, per circa un minuto, questo per far creare la crosticina sulla parte inferiore della frittata, quindi abbassiamo la fiamma e copriamo la padella con un coperchio.

Lasciamo cuocere per circa 15 minuti e prepariamo a girare la nostra frittatona di spaghetti, con un piatto da portata o con lo stesso coperchio.

Lasciamo scivolare nuovamente la frittata nella padella e aggiustiamo i bordi con una spatola, lasciando la padella senza coperchio per fare rosolare la parte inferiore

Per essere sicuri che non si attacchi al fondo meglio scuoterla di tanto in tanto. Una volta pronta si lascia andare in un piatto da portata ed ecco pronta la nostra frittatona di spaghetti, da gustare sia calda che fredda!