“Blanco e Mahmood postini di C’è Posta per Te dopo Sanremo” | In questo video il paragone è d’obbligo

I due famosissimi cantanti Blanco e Mahmood si avvicinano al rinomato programma di Maria De Filippi, C’è Posta per Te, dopo Sanremo. Tutta la verità a riguardo.

Come ben saprete, ieri è stata una serata letteralmente decisiva per tutti i concorrenti in gara al Festival di Sanremo. Per quanto la situazione potesse risultare tesa ed i concorrenti completamente agitati, due di questi non lo erano affatto. In questa 72esima edizione dell’evento si sono presentati grandi volti famosi nel mondo della musica, alcuni di questi con alle proprie spalle anni e anni di carriera, altri invece che si sono affacciati a questo mondo solo da poco tempo. Nonostante questo però, ognuno ha dimostrato di valere e di possedere un enorme talento, incantando letteralmente il pubblico con delle esibizione stratosferiche.

L’evento infatti ha riscontrato un clamoroso successo, raggiungendo numeri perfino superiori delle edizioni precedenti. Insomma, ogni serata è stata un vero successo, il tutto grazie ovviamente a tutti coloro che si sono presentati sul palco: concorrenti, conduttori ed ospiti. In queste situazioni è molto difficile mantenere la calma, l’agitazione infatti potrebbe farsi largo fra le varie sensazioni e prendere il controllo. Inaspettatamente però, perfino i volti più giovani hanno dimostrato molta calma e fermezza. I due cantanti, oltre che tranquillità, hanno trasmesso perfino allegria grazie ai loro interventi.

Blando e Mahmood postini di C’è Posta per Te: impossibile non ridere

Chi ha seguito la finale tenuta all’Ariston sa perfettamente di cosa stiamo parlando. I due ragazzi infatti, nonostante la tensione iniziale, si sono presentati sul palco portando con sé una bici. Dopo questo loro gesto infatti il web è stato completamente invaso dalla foto dei due. In molti hanno ironizzato su praticamente ogni concorrente in gara, ed ovviamente anche sulla loro fantastica entrata.

Molti Tweet divertenti sono andati virali ed hanno conquistato il pubblico del web. Uno di questi li vede come protagonisti nel rinomato programma televisivo di Maria De Filippi, ovvero C’è Posta per Te.

Come ben saprete i postini del programma si dirigono verso l’abitazione del destinatario dell’invito in bicicletta. Per questo motivo infatti in numerosi hanno ironizzato sull’entrata dei cantanti. In realtà, la presenta della bici sul prestigioso palco dell’Ariston nasconde una disarmante verità.

Le due bici in realtà fanno riferimento ad una strofa presente nel pezzo “Brividi”, con il quale i due si sono aggiudicati la vittoria. –“Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti.”– Inoltre le due bici sono dei pezzi veramente unici e di inestimabile valore.

Blanco e Mahmood nuovi postini di C'è Posta per te ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/MSltNLRkxO — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 6, 2022

Realizzate direttamente dalla direttrice creativa di Swarovski, ovvero Giovanna Battaglia Engelbert. Quest’ultima ha deciso di ricreare le bici descritte nel brano con dei veri diamanti.