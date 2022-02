Anna Tatangelo, il gesto d’amore per LDA | Gigi D’Alessio al settimo cielo per lei

Anna Tatangelo ha mostrato sui social di essere stata a cena con Anna Pettinelli. Che abbia voluto corromperla per LDA?

LDA è l’allievo di Amici figlio di Gigi D’Alessio che, com’è noto, è l’ex marito di Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo e LDA

La cantante Anna Tatangelo è molto legata a LDA, figlio del suo ex marito Gigi D’Alessio, con cui è stata legata per 15 anni. Quando entrò in casa D’Alessio, Luca, in arte LDA, era appena un bambino. Proprio per il suo legame al ragazzo, Anna Tatangelo ha scelto di esporsi sui suoi profili social. Sicuramente non un rapporto idilliaco il loro ma ricco di affetto.

Oggi la cantante napoletana è vicina ad un altro uomo, Livio Gori, ma l’affetto per Luca non si è sopito. Attualmente, si è sentita di esporsi per lui perché il ragazzo è entrato nella scuola di Amici dove ha conquistato un disco d’oro. Una conquista che ha fatto molto piacere ai suoi compagni di scuola e ai suoi familiari. Il primo, ovviamente, papà Gigi.

La sua permanenza ad Amici è un modo per confermare ciò che il cantante napoletano ha sempre affermato ovvero che il figlio non è mai stato raccomandato. A fare il tifo per lui anche Carmela Barbato la mamma del ragazzo, ex compagna di D’Alessio padre.

La cena con Anna Pettinelli

L’insegnante di canto di LDA è Anna Pettinelli. Anna Tatangelo l’ha incontrata per la cena immortalando la scena sulle sue stories di Instagram. Proprio la Pettinelli, ha avuto parecchio da ridire sulle performance dell’allievo.

Nella stories della Tatangelo, la cantante dice di aver portato a cena la Pettinelli per ingraziarsela e, per così dire, corromperla, affinché sia più morbida con il suo figlioccio. Nel momento in cui la cantante pronunciava queste parole, l’insegnante dall’altro lato faceva cenno di no con la testa. Al che, la Tatangelo ha affermato:

“Luca ti prometto che invece la convinco”.

Ovviamente, il tutto contornato da una buona dose di ironia da parte di entrambe le donne.

Del resto, Luca ha sempre parlato bene della cantante napoletana. A differenza di sua sorella Ilaria che, invece, ha sempre considerato la Tatangelo particolarmente inadatta alla famiglia D’Alessio perché troppo esuberante. Una stima che LDA prova per la Tatangelo soprattutto dal punto di vista professionale. In una intervista, infatti, in cui gli chiesero quale fossero le sue cantanti preferite inserì anche il nome della matrigna.