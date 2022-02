Maria De Filippi, nonostante sia la regina indiscussa della televisione italiana, in una delle scorse puntate di Uomini e Donne ha chiesto scusa davanti a tutti ad un famoso corteggiatore: scopriamo cosa è accaduto.

Il gelo in studio quando la conduttrice della trasmissione ha ammesso di aver sbagliato in passato e proprio per questo ha chiesto perdono al giovane corteggiatore con cui ha avuto una discussione alcune settimane fa. I presenti in studio non ci potevano credere: scopriamo di più.

Maria De Filippi chiede scusa: il motivo

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne del 7 febbraio, Andrea Nicole e Ciprian Aftim sono tornati insieme nello studio del dating show di Canale 5. I due si sono mostrati super innamorati e Maria De Filippi non poteva non chiedere scusa per ciò che è accaduto mesi fa.

Ovvero quando la ragazza aveva scelto il corteggiatore senza avvertire la redazione del programma e vennero accusati di aver ingannato l’intera trasmissione. In studio furono attaccati soprattutto da Gianni Sperti che ci andò pesante con le parole.

La conduttrice rivelò di non credere affatto all’interesse di Ciprian nei confronti di Nicole. Proprio per questo, Maria De Filippi ha chiesto scusa al ragazzo, un gesto veramente bellissimo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Scopriamo cosa ha detto la conduttrice.

Le parole di Maria De Filippi

In studio sono tornati Andrea Nicole e Ciprian Aftim. Maria De Filippi ha preso immediatamente la parola per chiedere scusa al giovane di ciò che è accaduto mesi fa e ha puntualizzato che nessuno dei presenti in studio ce l’avesse con l’ex tronista:

“Volevo farti le mie scuse. Non credevo che tu fossi sincero come te l’ho detto davanti a tutti, davanti a tutti mi ricredo su quello che ho detto. Sono contenta che non ci sia stata una presa in giro per lei.”

La conduttrice ha anche ammesso che siccome Ciprian fece il provino da tronista era partita molto prevenuta nei suoi confronti. L’ex corteggiatore è rimasto davvero di stucco, non si aspettava di ricevere delle scuse così profonde da parte della padrona di casa.

Maria De Filippi chiede scusa a Ciprian davanti a tutti. Una donna eccezionale.❤ pic.twitter.com/v6fZlNPHpj — Gossip2022 (@Gossip20221) February 10, 2022

Gianni Sperti, invece, ha detto di essere contento per questo lieto fine, ma non ha chiesto scusa alla coppia per le parole che gli aveva rivolto. Ma tutto è bene quel che finisce bene, infatti, sono scesi i famosi petali rossi e i due hanno ballato insieme per creare quell’atmosfera da “scelta” che a dicembre non hanno vissuto. Un momento davvero emozionante.