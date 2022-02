Olga Fernando, ricordate l’ interprete di C’è Posta per Te? Ecco perché purtroppo non c’è più

Tutti ricorderanno Olga Fernando, l’interprete che veniva chiamata da Maria De Filippi per tradurre, in simultanea, tutto quello che dicevano i super vip presenti nelle sue trasmissioni.

Una donna molto invidiata, Olga Fernando per via della vicinanza che spesso doveva intrattenere con molti vip con cui ha lavorato.

Olga Fernando: l’interprete dei vip

E’ stata invidiata dalle donne di tutta Italia per via del suo lavoro: Olga Fernando era l’interprete dei vip. Negli ultimi anni è stata la spalla di Maria De Filippi quando, durante C’è posta per te, invitava super vip stranieri. Uomini e donne di grande successo e dall’innata bellezza. Per fare il suo lavoro, Olga Fernando doveva posizionarsi spesso dietro o accanto ai vip in questione, per poi tradurre in simultanea ciò che avevano da dire.

Nata a Roma nel 1958, la donna svolge il suo lavoro, da iscritta all’associazione interpreti AIIC, sin dagli anni ’80, dopo la laurea alla Sapienza con il massimo dei voti.

Prima di approdare in televisione, infatti, accompagnava i Presidenti della Repubblica all’estero. Nel corso della sua carriera non ha tradotto soltanto i vip ma anche personaggi di rilievo mondiale, tra cui la Regina Elisabetta. Tanto che, nel 2005 si è aggiudicata il riconoscimento MBE.

Al grande pubblico è nota per le sue traduzioni simultanee nell’orecchio di vip come Patrick Dempsey o Chris Hemsworth.

Perché non c’è più?

Olga Fernando ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera nel 2020. In quell’occasione, venne intervistata da Vanity Fair. Nel corso dell’intervista, la famosa interprete, ha raccontato la sua infanzia. Da piccola, infatti, ebbe la possibilità di vivere tra Roma e Londra poiché sua mamma era romana ma il papà era nato in Celyon (l’attuale Sri Lanka). Nella capitale britannica rimase fino all’età di otto anni.

Non la si vede più al lavoro in televisione perché, il lavoro di interprete, con l’avvento della pandemia, ha dovuto subire delle modifiche importanti. Durante le svariate quarantene e picchi epidemiologici, la Fernando è stata costretta a casa. L’Associazione di cui fa parte, la Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia, ha dovuto cercare dei modi alternativi di lavorare, legati soprattutto alle nuove tecnologie. Tecnologie che, secondo la Fernando, presentano comunque le loro criticità.

La Fernando si è guadagnata un consistente stuolo di fans. Gli stessi che sui social sono insorti non vedendola più a C’è Posta per te. Lei stessa ha, poi, raccontato di non essere più stata disponibile a causa di alcuni impegni itineranti che aveva preso.