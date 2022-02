Michelle Hunziker era proprio insieme a lui | 26 anni più giovane: “Uno scandalo”

Forse non tutti ricorderanno che Michelle Hunziker, da giovanissima è stata con un uomo più grande di lei di ben 26 anni. Vediamo chi è e che fine ha fatto.

La showgirl svizzera Michelle Hunziker ha da poco concluso la sua relazione decennale con Tomaso Trussardi da cui ha avuto due bambine.

Michelle Hunziker è di nuovo single

La rottura con Tomaso Trussardi, avvenuta ancor prima di Natale ma ufficializzata soltanto a gennaio attraverso un comunicato Ansa, non sembra aver tolto a Michelle il sorriso. Per lo meno sui suoi profili social. Anche se in occasione del suo compleanno, a gennaio, la showgirl si è lasciata andare a qualche lacrima di commozione, per la vicinanza che tutti le hanno dimostrato, sono tanti i reels in cui si cimenta con la sua classica ironia.

Michelle Hunziker è seguitissima ed amata da tanti fans. Proprio quelli che speravano in un possibile riavvicinamento tra lei ed il primo marito, Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la sua primogenita Aurora. Un riavvicinamento, però, che è stato smentito dallo stesso cantautore. I due sono molto vicini e in buoni rapporti ma soltanto per il bene della loro ragazza.

Una vecchia storia d’amore

Non tutti sanno che, prima di Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker aveva intrapreso una relazione con un uomo più grande di lei di 26 anni. Anche lui era un volto noto dello spettacolo. Si trattava di Marco Predolin. All’epoca Michelle era minorenne (17 lei, 43 lui) e la storia fece parecchio scalpore, tanto che alcuni arrivarono a definirla un vero e proprio scandalo.

Correva l’anno 1994. Proprio in quel periodo, la Hunziker divenne famosa per il suo lato B ben in vista in una pubblicità di intimo che tutti ricorderanno. Predolin era uno dei conduttori più in vista della televisione italiana, conducendo programmi seguiti ed amati come il Gioco delle Coppie. La relazione tra i due durò poco: l’anno successivo l’allora modella incontrò Eros Ramazzotti. Il resto è storia.

La relazione con Predolin tornò sotto i riflettori nel 2006, quando ci fu il processo chiamato Vallettopoli. Michelle Hunziker affermò che era stata ricattata da Fabrizio Corona per alcune foto risalenti proprio all’estate del 1994. Si trattava di immagini che ritraevano la Hunziker in topless, alle Maldive, in compagnia di Predolin.

In particolare, il conduttore finì nel mirino perché accusato di essere stato complice del paparazzo che aveva scattato le fotografie. Dopo qualche anno, Marco Predolin finì nel dimenticatoio per poi tornare sotto i riflettori grazie al Grande Fratello.