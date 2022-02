Macerata: nata grazie alla procreazione assistita la figlia di Attilio Pierini, il cestista morto 2 anni fa

Ad annunciare la nascita della piccola Vittoria è stata proprio Francesca Polli, moglie di Attilio Pierini. Il giocatore di basket perse la vita in un incidente stradale nel giugno del 2020.

I due avevano avevano deciso di ricorrere alla procreazione assistita per coronare il loro sogno d’amore.

L’incidente di Attilio Pierini e la lotta per la vita di Francesca

Erano sposati ormai da alcuni anni e da un po’ di tempo avevano deciso di allargare la famiglia.

Ma il 23 giugno del 2020 il loro sogno sembrava essersi spento per sempre. Quel drammatico pomeriggio, l’auto su cui viaggiavano Attilio Pierini e la moglie Francesca Polli, mentre era in fase di sorpasso, venne centrata in pieno da un autoarticolato, sull’A24, in direzione Roma.

Il cestista della Virtus Rosella di Civitanova morì sul colpo, mentre la moglie fu ricoverata all’ospedale di Teramo in condizioni gravissime.

Fortunatamente per lei la situazione era andata via via migliorando, e dopo diversi mesi aveva fatto ritorno a casa.

Prima dell’incidente, Pierini e la moglie avevano fatto ricorso alla procreazione assistita, per provare ad allargare la famiglia.

La nascita della piccola Vittoria

A distanza di 2 anni dalla morte del suo papà, è nata la piccola Vittoria, la figlia di Attilio Pierini e della moglie Francesca Polli.

Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio la neomamma, che, sulla sua pagina Facebook, ha condiviso la gioia del parto.

“I nostri pensieri erano quelli di mettere al mondo una nuova vita, invece la vita ci è stata tolta. Non le leggerò i soliti libri di fiabe, le parlerò dell’amore che ci ha uniti per sempre. Il tuo esistere continuerà attraverso i suoi occhi.”

ha scritto la moglie del cestista, in un commovente post su Facebook.

La piccola Vittoria, nata all’ospedale di Civitanova Marche, e la sua mamma stanno bene e faranno presto ritorno a casa.

Stamattina è nata Vittoria, figlia di mamma Francesca e di papà Attilio Pierini. Il regalo più bello, in un giorno tutt'altro che casuale… Sempre con noi 8️⃣❤️ #8AP

Tanti gli auguri giunti via social alla neomamma. I più speciali quelli della Virtus Civitanova Marche, la squadra di Basket in cui militava Attilio Pierini, soprannominato ‘Attila’.

La piccola Vittoria è nata l’8 febbraio, proprio come il numero che il suo papà portava sulla divisa ufficiale e con cui la mamma ha annunciato il lieto evento.