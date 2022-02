Bonolis, gaffe ad Avanti un Altro: lo inquadrano con tutto il lato B di fuori | VIDEO

Incredibile gaffe al famigerato programma Avanti un Altro, Paolo Bonolis completamente sconvolto: lo inquadrano con il lato B letteralmente scoperto.

Il famoso conduttore Paolo ha alle sue spalle ormai innumerevoli anni di carriera, i quali gli permettono di affrontare tutte le situazione con maturità ed ovviamente professionalità. Essendo a capo di programmi di successo, in cui però potrebbe capitare di tutto da un momento all’altro, il conduttore sa perfettamente come gestire qualsiasi tipo di situazione. Inoltre lo vediamo spesso imbattersi in situazioni allarmanti che, un altro conduttore, difficilmente saprebbe gestire.

Nel programma in questione da lui condotto, non dovrebbe assistere a situazioni di particolare disagio, eppure sono incredibilmente numerose le volte in cui assistiamo ad episodi completamente fuori luogo. Come ben saprete, l’uomo da ormai molti anni è praticamente sempre in compagnia del famoso maestro Luca Laurenti. I due formano un duo comico incredibilmente divertente. Lo stesso conduttore ha confessato di lavorare molto bene insieme a lui, oltretutto loro oltre ad essere solo colleghi sono perfino amici. La loro complicità quindi supera ogni aspettativa, anche se delle volte pare che i due non vadano particolarmente d’accordo, quando accade infatti è per via del copione da seguire.

Paolo Bonolis completamente sconvolto per via dell’inquadratura ad Avanti un Altro

Quella che doveva essere una semplice puntata in cui i concorrenti rispondono ai vari quiz posti dallo stesso conduttore. In realtà si è rivelata una serata piena di sfaccettature. Nella puntata infatti si è presentato un concorrente, il quale apparentemente non mostrava alcun segno di stranezza o semplicemente qualcosa che potesse far dubitare di lui.

Successivamente però la situazione gli sfugge completamente di mano e, involontariamente, commette un grave errore. Ad accorgersi del tutto infatti è stato proprio Luca Laurenti, il quale lo ha prontamente avvertito.

Vedendo il trambusto ma non capendo cosa effettivamente stesse accadendo, il conduttore ha decido di avvicinarsi così da poter comprendere. Giunto al fianco dell’amico Laurenti inizialmente ha chiesto spiegazioni, successivamente però ha semplicemente capito. Il concorrente infatti aveva praticamente tutto il lato B scoperto, messo in bella vista davanti agli altri concorrenti.

Bonolis ad Avanti un altro ✈️ pic.twitter.com/QDOsToQ5Mp — Gossip2022 (@Gossip20221) February 7, 2022

Il conduttore ed il maestro quindi gli hanno semplicemente chiesto di sistemarsi i pantaloni così da poter proseguire indisturbati. Il ragazzo, abbastanza in imbarazzo, ha accolto l’offerta a lui posta ed si è prontamente sistemato i pantaloni coprendo il lato scoperto. Al che il conduttore ha seguito la scaletta ed ha continuato a condurre il programma televisivo senza alcuna interruzione.