Nessuno si sarebbe mai aspettato che Belen Rodriguez facesse una confessione così scottante durante la conduzione del programma Le Iene. Le sue parole hanno sconvolto tutti: scopriamo di più.

La vita privata di Belen Rodriguez è continuamente sotto i riflettori. Purtroppo, le sue ex storie d’amore l’hanno fatta molto soffrire, proprio per questo, non può far a meno di parlarne anche pubblicamente: scopriamo cosa ha raccontato nelle scorse ore.

Belen Rodriguez a Le Iene

Ieri 9 febbraio 2022, Belen Rodriguez ha debuttato come conduttrice nel programma di Italia 1, Le Iene, insieme a Teo Mammucari. Come ben saprete la sua vita sentimentale è sempre al centro dell’attenzione, soprattutto in questi ultimi mesi.

La showgirl argentina è diventata mamma per la seconda volta di Luna Marie, ma la storia con Antonino Spinalbese, il padre di sua figlia, è naufragata dopo pochi mesi. Ora si parla di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, il suo unico ex marito.

Diverse volte sono stati avvistati insieme recentemente e sembra proprio che i due in questo momento siano più vicini che mai. Il gossip continua ad essere al centro della vita di Belen e mentre tutti parlano di lei, eccola alla conduzione de Le Iene.

Un’esperienza nuova che ha sempre sognato di fare, sin dal suo esordio in televisione. Ma i pettegolezzi non finiscono mai, infatti, ieri si è lasciata andare a delle confessioni davvero sconcertanti: scopriamo di più.

La confessione choc a Le Iene

Nel corso della trasmissione, la showgirl argentina ha partecipato a “Il Passaparolaccia”. Il gioco consiste nel commentare delle fotografie di alcuni vip senza mostrarle al pubblico. Ma quando Teo ha passato un’immagine a Belen, lei ha fatto capire ai telespettatori che si trattava proprio di Stefano De Martino. Poi ha fatto una rivelazione davvero sconcertante:

“Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito.”

In molti ricorderanno quando qualche anno fa scoppiò il gossip del presunto flirt tra il ballerino e Alessia Marcuzzi, mentre lui e la Rodriguez erano una coppia. Sul web tantissimi utenti credono che la bella argentina si riferisse proprio al tradimento con la famosa conduttrice, infatti, durante il gioco non ha speso delle belle parole su di lei:

“Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Ehm, non lo so.”

Non è una notizia confermata, ma alcuni utenti credono fermamente che sia stata proprio lei l’amante di Stefano. Inoltre, non sappiamo con certezza se questa dichiarazione sia indirizzata alla Marcuzzi.