UeD, finalmente sgamata da Maria: vive insieme ad un altro uomo | VIDEO

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano proprio mai, soprattutto nel trono classico. Quando i protagonisti del programma non sono sinceri, Maria De Filippi cerca sempre di smascherarli, proprio come è successo poco fa: scopriamo di più.

A finire al centro delle polemiche stavolta è proprio una corteggiatrice di Luca Salatino. Maria De Filippi l’ha invitata a sedersi al centro dello studio e la conduttrice ha riportato diverse segnalazioni sulla giovane, smascherandola completamente: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

UeD, le segnalazioni sulla corteggiatrice

Nello studio di Uomini e Donne è calato il gelo quando Maria De Filippi ha rivelato di aver ricevuto l’ennesima segnalazione sulla corteggiatrice di Luca Salatino, la bellissima Eleonora De Fazio.

Nel dettaglio, la conduttrice ha confessato che la redazione è stata contattata da ben due ragazze che hanno raccontato dei particolari inediti in merito alla vita privata della giovane corteggiatrice.

A quel punto la De Filippi decide di consegnare alla ragazza i fogli dove può leggere solamente lei la segnalazione e la invita a dire la verità. Maria non è affatto contenta, perché ciò che è scritto su quei fogli potrebbe mettere Eleonora in cattiva luce:

“Hai 24 anni, sei bella come il sole. Quindi, penso che sia più corretto se ce lo diciamo”.

Eleonora ha spiegato che in passato ha avuto una frequentazione con un ragazzo e secondo alcune segnalazioni, questa relazione non sarebbe mai finita. A quanto pare la corteggiatrice di Luca non sta dicendo la verità, proprio per questo, durante l’ultima segnalazione, Maria De Filippi decide di smascherarla completamente: scopriamo di più.

Maria De Filippi smaschera la corteggiatrice

Le segnalazioni su Eleonora arrivano ad ogni puntata e l’ultima è davvero clamorosa. La redazione, ha ricevuto la foto del citofono di un ragazzo con cui ha avuto una frequentazione in passato, ma compare anche il cognome della corteggiatrice.

Una prova che confermerebbe che i due stiano ancora insieme, però la giovane ha smentito ogni cosa, anzi, ha rivelato di non riconoscere affatto il citofono. Allora, la conduttrice non ci ha visto più e ha detto:



“Eleonora, io il mio citofono di casa lo riconosco.”

Maria De Filippi asfalta la corteggiatrice di Luca. ✈ pic.twitter.com/B9mds5ZhMZ — Mondotrash (@Mondotrash1) February 7, 2022

A quel punto la ragazza ha ammesso che potrebbe essere il citofono proprio di quel ragazzo. Ma a Luca questa storia continua a non convincere e decide definitivamente di eliminarla.