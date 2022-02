Silvia Toffanin si prende tutto, Pier Silvio le fa il regalo della vita | L’annuncio dal profilo ufficiale

By

Silvia Toffanin sarà la protagonista di un altro seguitissimo show di Canale 5 diventando, ufficialmente, uno dei volti più presenti sulla rete. Vediamo di quale programma si tratta.

La conduzione di Silvia Toffanin al timone del noto programma, durerà soltanto una settimana ma si prospetta spumeggiante.

Silvia Toffanin: un volto molto amato da tutti gli italiani

La conduttrice televisiva Silvia Toffanin è la donna dei record. Sì perché, al momento, la trasmissione che conduce su Canale 5. Verissimo, che va in onda sia di sabato che di domenica, è diventato un programma leader per la fascia oraria interessata. I dati parlano: il programma batte la concorrenza di Rai Uno ogni sabato e ogni domenica. La Toffanin ha ereditato la conduzione del programma da Paola Perego.

Un successo dovuto anche agli argomenti trattati. Spesso, infatti, le ospitate ed i temi sono quelli caldi di alcune trasmissioni seguitissime della rete: dal GF Vip ad Amici, passando per C’è posta per te.

La conduttrice convive dal 2002 con Pier Silvio Berlusconi, considerato il numero uno di Mediaset. I due non sono ancora sposati ma hanno due figli: una di sei chiamata Sofia Valentina e uno di 11, Lorenzo Mattia. I due tengono molto alla loro privacy. Ciò nonostante si parla spesso della vita a cinque stelle condotta dalla Toffanin e dai suoi figli, con ville stratosferiche e viaggi di lusso.

Quale programma condurrà?

Nel corso della settimana che va dal 21 al 28 febbraio, Silvia Toffanin condurrà Striscia La Notizia. A confermarlo la stessa redazione del programma, attraverso la pagina Facebook ufficiale. L’appuntamento, da non perdere, sarà per il consueto orario, ossia a partire dalle 20:35. Si prospetta una settimana scoppiettante per i fan sia della Toffanin che del programma.

Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia! https://t.co/5ujmm1rwGu#StrisciaLaNotizia #SilviaToffanin @verissimotv pic.twitter.com/RIBa3AINuF — Striscia la notizia (@Striscia) February 9, 2022

La conduttrice del salotto di Verissimo si troverà a vestire i panni di giornalista satirica dietro al bancone dello storico programma ideato da Antonio Ricci. La Toffanin farà da spalla ad un altro dei presentatori già noti nel programma ovvero Ezio Greggio. Il partner storico di Greggio, questa volta, lascerà spazio al fascino della Toffanin. Stiamo parlando di Enzino Iacchetti. Al termine della settimana, a partire da lunedì 28 febbraio, ci saranno due nuovi conduttori ovvero Francesca Manzini e Gerry Scotti.

La sua sarà una settimana di prova al timone del programma. Del resto, non è la prima volta che si siede dietro la scrivania di Striscia la Notizia. In passato c’era già stata in compagnia della collega Michelle Hunziker.