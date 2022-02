Roberto da Crema, che fine ha fatto il baffo delle televendite? Finito in ‘miseria’

Roberto da Crema era uno dei volti storici delle televendite, con un respiro affannoso che l’aveva reso celebre. Oggi che cosa fa? Scopriamolo insieme.

Il baffo celebre nel piccolo schermo per le televendite, Roberto da Crema, non se l’è passata bene.

La voce affannata di Roberto da Crema

I meno giovani ricorderanno sicuramente un personaggio che affollava i loro pomeriggi davanti alla televisione: Roberto da Crema. Meglio noto come il Re delle Televendite oppure il Baffo da Crema ma anche Il Principe della Notte, Roberto da Crema è stato un imprenditore e personaggio televisivo divenuto celebre negli anni 80/90 per le sue televendite.

Il suo marchio di fabbrica, oltre ai celebri baffi, era anche la sua voce caratterizzata da un respiro alquanto affannoso. Un affanno dovuto ad un enfisema. Anche i suoi modi molto animanti nel vendere i prodotti, al fine di convincere gli spettatori a comprarli, è diventato celebre. Tanto di essere stato oggetto di tante imitazioni.

Il suo modo di vendere e le sue televendite sono diventate molto famose. Tra gli indimenticabili modi, quello di sbattere i pugni delle mani sul banco dove erano esposti i prodotti. Gli stessi che venivano maltrattati per far sì che lo spettatore ne comprendesse la solidità.

Che fine ha fatto?

Roberto Da Crema fu multato: non aveva rispettato la legge di recesso sulle vendite a distanza. La multa da pagare fu di circa mille miliardi di lire ovvero mezzo miliardo di euro. Una cifra che venne abbassata perché di molto superiore al valore del suo volume di affari.

Dopo questo triste episodio, Roberto cercò di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Erano gli anni Novanta e nel 1995 incise un disco. Nel 1996 interpretò se stesso in un film intitolato Chiavi in mano. E ancora, nel 2004 diventò inviato del programma Libero di Teo Mammuccari. Successivamente, fu concorrente del reality La Fattoria. La sua permanenza fu breve poiché bestemmiò e venne espulso.

Oggi, a 68 anni, Roberto si è trasferito di nuovo a Lampedusa con la Raffaella e fa il pescatore. Dopo, vende il pesce al mercato ma lo considera un hobby piuttosto che un lavoro. I suoi guadagni principali arrivano da un’azienda gestita dai figli Valentina e Morris che gli danno uno stipendio. L’azienda è a Milano e si occupa di stock. Non gli dispiacerebbe tornare in tv in reality come l’Isola dei famosi.