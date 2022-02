Risotto cremoso invernale di Benedetta Rossi | Perfetto per quando fa freddo

Il risotto cremoso invernale è un piatto perfetto da preparare nelle sere invernali, semplice e gustoso, sarà molto gradito ai vostri cari.

Il risotto è un piatto ideale da preparare, un primo piatto tipico della cucina italiana.

Risotto cremoso invernale

Una ricetta perfetta da preparare per una cena tra anici in una serata d’inverno, si prepara in poco tempo e cosa c’è di meglio di un buon risotto cremoso invernale per scaldarsi?

Ogni stagione ha le su versioni di risotti, infatti sono infinite le combinazioni di sapori che si possono sperimentare nella preparazione di un risotto. Quella che segue è una ricetta della famosa food blogger Benedetta Rossi che ha aggiunto alla sua creazione il pepe rosa per ammorbidire e regalare ulteriore profumo al piatto.

Ingredienti

1,5 l di acqua

1 carota

olio extravergine d’oliva q.b.

1/2 cipolla

1 costa di sedano

1/2 cucchiaio di sale grosso

1/2 cipolla tritata

320 g di riso

1/2 bicchiere di vino bianco

150 g di mascarpone

formaggio grattugiato q.b.

pepe rosa in grani q.b.

Preparazione

Iniziamo preparando il brodo vegetale con le verdure per il nostro risotto cremoso al mascarpone, facendo bollire in un litro e mezzo d’acqua, una carota, mezza cipolla e una costa di sedano. Quindi aggiungiamo mezzo cucchiaio di sale nell’acqua.

Ora in una padella antiaderente versiamo dell’olio extravergine di oliva e a fuoco moderato mettiamo a soffriggere mezza cipolla tritata. Lasciamo che appassisca ben bene e una volta che la cipolla è appassita, aggiungiamo 320 g di riso che facciamo tostare per qualche minuto nella padella di girando con un cucchiaio di legno.

Il riso dovrà assorbire e amalgamarsi con la cipolla, per far assorbire il tutto lasciamo che il riso tosti un po’. In seguito versiamo nella padella mezzo bicchiere di vino bianco, continuando a girare il risotto con un cucchiaio di legno, per non fare attaccare il riso alla padella.

Quindi proseguiamo aggiungendo con un mestolo il brodo al riso, un poco per volta e continuiamo a mescolare col cucchiaio di legno, fino a fare assorbire il brodo dal riso.

Sempre con la padella scoperta aggiungiamo il brodo vegetale e continuiamo a girare nella padella col cucchiaio e questo fino a che in pratica il riso non è cotto, ci vorranno circa 15 minuti dopodiché aggiungiamo il mascarpone che faremo sciogliere nella padella sempre sul fuoco.

Versiamo del formaggio grattugiato a piacere sempre continuando a girare non fare attaccare e per ultimo aggiungiamo il pepe rosa in grani per guarnire e decorare e dare un tocco di color. Una volta impiattato il risotto cremoso al mascarpone versiamo su ogni portata una spolverata di prezzemolo tritato finemente.