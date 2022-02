Dall’amore nessuno può sfuggire, tranne Mahmood che non sembra affatto un tipo romantico a differenza del suo amico Blanco che durante un’intervista ha fatto una dedica dolcissima alla sua fidanzata Giulia: scopriamo cosa è accaduto.

Nelle scorse ore è diventato virale un video che riguarda proprio i due vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Blanco e Mahmood. Sul palco hanno dimostrato di essere dei perfetti complici, ma hanno due personalità completamente diverse, lo si può notare anche dal filmato che ha spopolato sul web poco fa: vediamolo.

Blanco e Mahmood hanno trionfato nella 72esima edizione del Festival di Sanremo, hanno regalato tantissime emozioni con il loro brano “Brividi”. I due hanno fatto anche molto divertire il pubblico con la loro simpatia.

Non sono mancati i commenti ironici o i meme su di loro, infatti, anche durante le interviste la loro innata comicità non è passata inosservata. Un duo perfetto sia sul palco e anche fuori i riflettori. Hanno due personalità completamente diverse anche se tra loro c’è una complicità assurda.

Nelle scorse ore, è diventato virale un video che riguarda proprio i due cantanti del momento. Mahmood e Blanco erano alle prese con una breve intervista, quando ad un certo punto, il 18enne ha urlato:

La reazione del suo collega non si è fatta attendere, infatti, l’autore di “Soldi” ha fatto una faccia disgustata. Blanco è un ragazzo molto romantico, invece, l’altro detesta le coppie sdolcinate.

Come abbiamo detto, tra i due cantanti c’è molta complicità, ma Mahmood non potrà mai sostituire Giulia, la bellissima e dolcissima fidanzata di Blanco. Sapete chi è? Conosciamola meglio.

La fidanzata di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, si chiama Giulia Lisioli. L’abbiamo conosciuta già prima del Festival di Sanremo, perché è apparsa mano nella mano ai Seat Music Awards.

E’ una ragazza molto riservata, ma su di lei sappiamo che è nata a Desenzano Del Garda, in provincia di Brescia e frequenta l’istituto d’istruzione CFP Zanardelli. E’ legata sentimentalmente a Blanco da quando lui ancora non era famoso, infatti, durante un’intervista il giovane raccontò:

“L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. È una ragazza delle mie parti.