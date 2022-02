Al GF Vip Delia Duran è diventata una delle preferite del pubblico ma lo sarà anche quando suo marito ritornerà in casa?

Le prossime settimane nella casa del Gf Vip si prospettano parecchio piccanti.

Delia Duran: la preferita del Gf Vip

Nella scorsa puntata del Gf Vip, Delia Duran è stata decretata come la prima finalista di questa edizione del reality show. Del resto, di Delia si parla da quando è iniziato il programma, ben prima che facesse il suo ingresso nella casa di Cinecittà. La saga tra il triangolo che si era creato tra Alex, Soleil e Delia ha appassionato i tanti spettatori dello show.

La chimica artistica che Alex ha provato per Soleil (e che prova ancora), hanno tenuto banco per tantissime puntate, anche quando Delia ha fatto il suo ingresso in casa. Proprio in virtù di questo sentimento, poco prima di fare il suo ingresso nella casa, la Duran ha deciso di prendersi una pausa dal marito. Dopo qualche giornata di permanenza nella casa, poi, la bella sudamericana ha deciso di togliersi la fede nuziale e godersi la sua avventura al Gf Vip.

La terza punta del triangolo, Soleil, intanto, si mostra, da un lato, amica della Duran e dall’altro, soprattutto durante la prima serata, sua nemica. Il suo atteggiamento, comunque, stando ai commenti di molti fan ed opinionisti, è sempre di superiorità nei confronti degli altri concorrenti.

Alex Belli torna in casa

Dopo aver preso questa decisione, Delia sembra essere rinata. A notarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini. Per rendere l’atmosfera più piccante e accalappiare quel pubblico rimasto orfano del triangolo Belli/Sorge/Duran, gli autori hanno deciso di far rientrare in casa Alex Belli. Naturalmente, lui non poteva esimersi dall’accettare.

Intanto, sembra che anche i concorrenti siano venuti a conoscenza di questo ritorno inaspettato. La voce sembra essere trapelata e arrivata alle orecchie di Jessica. Proprio la princess lo ha comunicato a mezza bocca e sotto voce al coinquilino bassano, aspettando che Delia lasciasse la stanza in cui si trovavano.

Chissà come la prenderà Delia che, al momento, sembra una mina vagante alla ricerca di affetto sia femminile che maschile, come ha spesso dichiarato lei stessa. Staremo a vedere anche come la prenderà Soleil che, al momento, sembra non avere altro che pensieri per l’amore che dice di aver lasciato fuori dalla casa. Un amore misterioso di cui nessuno ancora sa.