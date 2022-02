Bonolis, grave incidente ad Avanti un altro: “Femore rotto” | Situazione indelebile

Alla trasmissione Avanti un altro di Bonolis, una gag è finita male con la rottura del femore di una valletta. Vediamo cosa è successo.

Nel corso della trasmissione Avanti un altro di Bonolis avrebbe potuto consumarsi una tragedia.

Avanti un altro, lo show di Bonolis in onda anche di sera

Il fortunato show di Paolo Bonolis, in queste settimane, sta andando in onda anche di sera, con un grande successo di pubblico. Il minimondo creato da Bonolis e Luca Laurenti è unico ed incuriosisce gli spettatori per i concorrenti ed i personaggi sempre nuovi ma anche con quelli storici.

Intanto, di Bonolis non si fa che parlare, non solo per le sue qualità di conduttore ma anche per via della moglie: Sonia Bruganelli che, attraverso i social ed il suo lavoro di opinionista, non smette di alimentare polemiche.

L’incidente per l’anziana valletta

Ad Avanti un altro pure di sera di Bonolis, una scenetta ha rischiato di finire in tragedia. Anche se si è trattato di pochi secondi, la tensione è stata alta.

In pratica, l’anziana valletta, la signora Adriana, è stata coinvolta in un siparietto insieme al concorrente Luigi. Quest’ultimo, era stato convocato per la categoria concorsi: egli, infatti, era esperto di trasporto della moglie:

“La prendo in braccio per settanta metri. Il vincitore si porta a casa l’equivalente del peso della moglie in birra”.

Una categoria di concorsi particolarmente strana che ha incuriosito immediatamente Bonolis. Il conduttore di canale 5 non ha potuto fare a meno di chiedere un esempio al concorrente Luigi. Quest’ultimo ha immediatamente preso in braccio la valletta, la signora Adriana, e ha compiuto la sua consueta corsa.

Una corsa, però, che si è conclusa con una caduta ed il lancio della signora a terra. La donna, visibilmente sofferente, è stata soccorsa da Bonolis il quale ha chiesto a Luigi del perché avesse lanciato la signora a terra. Per fortuna, l’anziana valletta era protetta da una boccia di vetro che indossava in testa.

Bonolis, dopo essersi accertato che la donna stesse bene, ha fatto una solita battuta per sdrammatizzare i toni, chiedendo l’intervento di un prete. Dopo la pubblicità, la signora Adriana era di nuovo in piedi al suo posto. Inizialmente, si pensava ad un femore rotto. Tanto che il conduttore ci ha tenuto a precisare che, il signor Luigi, da quel momento in poi, non sarà più bravo nella corsa con la moglie ma nel lancio della stessa. Era il 21 maggio del 2021.