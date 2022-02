Benzina, nuovo record: prezzo settimanale a 1,819 Euro, il più alto degli ultimi 10 anni

Non accennano a diminuire i rincari di benzina e gasolio, entrambi ai massimi storici.

In meno di un mese e mezzo si è registrato un aumento di 10 centesimi per la benzina. In modalità self aumenta anche il prezzo del gasolio.

Rincari record per benzina e gasolio

Una curva che non accenna a diminuire quella che, dall’inizio dell’anno, segnala l’aumento continuo e costante dei prezzi di benzina e gasolio.

Secondo i rilievi del MITE, il Ministero per la transizione ecologica, negli ultimi 7 giorni i prezzi di benzina e diesel hanno toccato un nuovo record.

Il prezzo della benzina verde in modalità self è salito a 1,819 euro al litro, con un rincaro di 2,26 centesimi rispetto alla settimana precedente.

In aumento anche il prezzo del diesel che ha subito un rincaro di 2,33 euro. Per la benzina è il prezzo più alto mai visto negli ultimi 10 anni, in particolare dall’ottobre del 2012, quando il costo della benzina era di 1,825.

Record anche per il gasolio, che era costato ancora di più del prezzo attuale nel marzo del 2013, quando il costo per litro era di 1,699 euro.

Benzina, prezzi alla pompa sfondano tetto dei 2 euro al litro, Gasolio supera 1,9 euro/litro https://t.co/w5Xgdma2hL AgenPress. I prezzi della benz… pic.twitter.com/WtHEPNTeJi — Agenzia Agenpress.it (@Agenpress) February 7, 2022

I rischi per le filiere ittiche

Stando a quanto riferisce Coldiretti, i rincari del prezzo del gasolio stanno mettendo fortemente a rischio le aziende ittiche del Paese.

Circa la metà dei costi sostenuti dalla filiera ittica derivano infatti dal carburante. A rischio oltre 12mila imprese e quasi 30mila lavoratori del settore ittico.

“Il Governo si occupa solo, e in modo insufficiente, di luce e gas, ma non si rende conto che anche la benzina sta facendo esplodere l’inflazione. Per questo Draghi nel prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe diminuire le accise di almeno 20 centesimi, sterilizzando gli aumenti che stanno svuotando le tasche degli automobilisti”

ha spiegato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Non solo rincari su benzina e gasolio, nei primi due mesi del nuovo anno si sono registrati aumenti anche per le bollette di gas e luce.

Il governo italiano, come quello di altri Paesi, ha messo in campo delle misure di sostegno economico per le famiglie maggiormente in difficoltà.

Gli importi dell’agevolazione sulle bollette della luce sono pari a 128 euro per nuclei familiari di 2 persone; 151 euro per le famiglie con massimo 4 componenti; 177 euro per nuclei con 4 o più persone.