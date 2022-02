Barù Gaetani, uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, gli autori hanno informato il vippone della grave perdita. La sua reazione è stata davvero inaspettata: scopriamo cosa è accaduto.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca è stato colpito da un grave lutto. La perdita di una persona importante è sempre un grande dolore e ognuno reagisce a modo suo, ma la reazione di Barù ha davvero lasciato tutti a bocca aperta, alcuni lo hanno addirittura attaccato: scopriamo di più.

Barù, il grave lutto

Nei giorni scorsi, Barù Gaetani è stato chiamato in confessionale e ha ricevuto una terribile notizia da parte degli autori della casa del Grande Fratello Vip 6. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha perso la sua amatissima nonna, al quale era molto legato.

La donna era malata da tempo, ma non ce l’ha fatta. Di certo Barù non si aspettava di subire un lutto del genere, durante il suo percorso nel reality. Il vippone non ha condiviso il suo dolore con tutti.

Lo ha detto inizialmente solo a Soleil Sorge, successivamente a Davide Silvestri e Kabir Bedi. La notizia lo ha buttato totalmente giù di morale, infatti, alla sua coinquilina, ha rivelato di essere molto triste e di non volerlo dire agli altri compagni, almeno per il momento:

“Non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso. Tranquilla per me, grazie davvero comunque”.

Ma anche in questi momenti così difficili possono nascere delle polemiche, infatti, nelle scorse ore sul web, tantissimi utenti si sono scagliati contro il vippone per un motivo ben preciso: scopriamo di più.

Barù dopo il lutto è al centro delle polemiche

La perdita dell’amatissima nonna, è stata una doccia fredda per Barù. Lui è un uomo sempre molto positivo e con il sorriso sulle labbra, ma questa terribile notizia lo ha un po’ destabilizzato.

Nonostante sia venuta a mancare una delle persone più importanti per lui, il vippone ha deciso di rimanere nella casa più spiata d’Italia e questa decisione ha scatenato diverse polemiche.

Questi sono solo due dei tanti commenti che girano in rete contro Barù. A quanto pare, Alfonso Signorini avrebbe aumentato il cachet del nipote di Costantino Della Gherardesca per farlo rimanere al GF Vip, ma si tratta solamente di un’indiscrezione e non sappiamo se sia la verità.