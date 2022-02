“Non capisci un c…..” Celentano lo distrugge | Panico durante la diretta di Amici

Piccoli attimi di panico durante la diretta del programma Amici, la maestra Alessandra Celentano perde completamente le staffe e si sfoga contro un professore. Tutti i retroscena.

Ormai siamo tutti molto abituati ai continui giudizi della maestra Alessandra. La sua voce risuona continuamente nello studio del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Come ben sapete la donna è estremamente esperta nel suo campo. Prima di diventare maestra infatti ha intrapreso la carriera di ballerina professionista, girando così il mondo grazie alle varie opportunità che le si sono presentate davanti. Inoltre conosce perfettamente la vita che una/o ballerina/o potrà condurre e conosce ovviamente gli innumerevoli sacrifici che dovrà poi affrontare.

Per questo motivo infatti i suoi metodi sono molto duri e tendono a risultare alquanto esagerati. Lei stessa ha ammesso di adottare insegnamenti ferrei così da far abituare i giovani talenti ed artisti al vero mondo che li aspetta fuori dal programma televisivo. Ovviamente non tutti la pensano come lei, i suoi colleghi infatti, coloro che siedono insieme a lei nello studio di Amici, la reputano troppo severa. Oltretutto, secondo loro, la donna adotta dei metodi troppo “crudi” che potrebbero ottenere il risultato opposto a quello tanto desiderato.

La Celentano perde la pazienza e scatena il panico nello studio di Amici

Nella scorsa puntata abbiamo assistito a degli scenari completamente inaspettati, abbiamo infatti visto l’eliminazione della giovane ballerina Cosmary ad esempio. Quest’ultima ha portato un forte malessere nello studio, particolarmente al giovane cantante Alex.

Cosmary ed Alex stavano legando molto nell’ultimo periodo ed entrambi speravano di coltivare qualcosa di più profondo di una semplice amicizia. Durante la puntata però altri episodio hanno perfino colto l’attenzione del pubblico. Come ben saprete la maestra non è particolarmente fiduciosa nelle doti del maestro Todaro. La mancanza di fiducia però è completamente reciproca.

Nella scorsa puntata abbiamo assistito ad uno scontro, nel vero senso della parola, fra i due colossi ovvero Celentano e Todaro. I due infatti hanno pesantemente discusso davanti a tutto il pubblico presente in studio e quello da casa. Sono volate parole molto forti da entrambe le parti, il professore infatti ha detto a gran voce ha la donna non capisce assolutamente nulla nel ballo latino.

La Celentano e Todaro 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/acKr8BIXU6 — Mondotrash (@Mondotrash1) February 7, 2022

La donna però non si è fatta sfuggire l’occasione a lei presentatale per affermare il suo pensiero assoluto.

“Tu non capisci un ca*zo di tutto il resto però!”

Inutile dirlo, nello studio è calato il gelo, perfino la stessa conduttrice non ha aperto bocca ed ha lasciato che la situazione si placasse.