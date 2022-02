Michelle Hunziker scopre il tradimento in TV: la reazione è delle peggiori | VIDEO

La presentatrice e attrice di origini svizzere Michelle Hunziker ha sempre dimostrato un grande senso dell’umorismo. Avrà mantenuto la stessa ironia anche quando ha scoperto il tradimento sotto le telecamere? Scopriamolo insieme.

Dopo due figlie e undici anni insieme, Michelle Hunziker ha rotto con Tomaso Trussardi ed è di nuovo single.

L’ironia di Michelle Hunziker

La show girl svizzera Michelle Hunziker è da poco tornata single. I motivi della rottura non si conoscono bene ma si sa che la coppia, che era insieme da undici anni, era già ai ferri corti. Tanto che, si vociferava che i due vivevano separati già da novembre: lei a Milano con le figlie, lui a Bergamo.

Intanto, lei ha festeggiato il primo compleanno da single ma in compagnia delle tre figlie di cui la primogenita Aurora, avuta da Eros Ramazzotti. Proprio lei è stata vittima di un tradimento in diretta televisiva. Vediamo cosa è successo.

Il tradimento in diretta tv

Durante la quarantena, avvenuta nella primavera del 2020, Michelle Hunziker è stata vittima di uno scherzo da parte de Le Iene, in collaborazione con la figlia Aurora ed il suo fidanzato Goffredo. A vivere tutti insieme, durante il lockdown, non solo Michelle ed Aurora ma anche Sara, un’amica della giovane coppia.

Proprio Sara è stata la complice perfetta affinché l’armonia che si era creata in casa (o quasi) venisse spezzata. A realizzare lo scherzo in collegamento sono stati Stefano Corti e Alessandro Onnis. In pratica, Sara ha finto di avere una relazione con Goffredo, segretamente non solo dalla sua migliore amica ma anche da parte di tutta la famiglia.

Anche se all’inizio i giovani erano un po’ preoccupati di interpretare questi ruoli, alla fine ce l’hanno fatta a fingere: Goffredo doveva fare il distaccato, Aurora quella in ansia, Sara quella che aveva bisogno di coccole. Il tarlo nella testa di Michelle di un possibile tradimento fu messo proprio da Aurora in alcuni momenti di confidenze madre/figlia.

La scena clou è stata quella del tradimento. Tomaso, all’epoca ancora in casa, decise di mandare Michelle nella camera dei ragazzi perché aveva sentito provenire dalla camera dei ragazzi, dei rumori strani. Al che, Michelle Hunziker trovò Sara e Goffredo sul letto: lei in deshabille sopra di lui.

Michelle scopre il tradimento 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qdNxHDYmOZ — Newsflash (@Newsfla11501033) February 8, 2022

All’inizio la showgirl ha pensato ad uno scherzo ma appena si accorse della reazione di sua figlia Aurora capì che si stava consumando un tradimento. Lo choc sulla faccia di Michelle era palese, fino a quando non le fu rivelato di essere su Le Iene.