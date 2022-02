Mascherine FFP2, se vedi questo simbolo all’interno non la usare e buttala subito

Le mascherine FFP2 fanno ormai parte di quegli oggetti di utilizzo quotidiano che prima del Covid-19 usavano regolarmente solo gli operatori sanitari.

Per frenare il contagio della pandemie possiamo scegliere tra vari tipi di mascherina: comunitarie, chirurgiche e filtranti.

Contro un nemico invisibile mascherine FFP2

Le mascherine per il viso rappresentano il simbolo dell’era della pandemia. Una metafora visiva di quel microscopico nemico virale che invisibile è in agguato dietro ogni angolo.

Per i più creativi ci sono state anche le varietà colorate fatte in casa, mentre c’è stato chi fin da subito ha voluto indossare le mascherine chirurgiche.

Uno dei motivi per cui l’uso delle mascherine per il viso in pubblico è così importante con Covid-19 ha a che fare con la prevalenza di portatori asintomatici, i quali possono ancora diffondere il virus ad altri.

Inoltre a questo occorre aggiungere un periodo di incubazione di circa cinque giorni, che può arrivare anche a 14 giorni, prima che si sviluppino i sintomi.

Tutti motivi che rendono necessario il riconoscere le mascherine idonee, da quelle che non lo sono.