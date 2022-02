Lutto a X Factor, big del programma muore a soli 42 anni | “Per sempre con noi”

Muore a soli 42 anni l’artista palermitano che fece parte della prima edizione del talent show X Factor, è morto dopo una breve malattia.

Kristian Cipolla, il tenore dei SeiOttavi, era molto apprezzato, considerato una delle voci più belle della beat box palermitana.

È morto il big del programma X Factor

Sui social Kristian Cipolla viene ricordato con grande affetto, l’artista si è spento dopo una breve malattia che lo ha strappato agli affetti della famiglia. Ancora sotto choc il mondo dello spettacolo che attraverso i social lo ricorda con queste parole:

“Adesso sei un angelo. Stai sereno, sei appena entrato nella casa di Dio e nulla ti potrà dare pensieri e fastidi vari perché sei libero. Sei nel coro degli angeli e sarò sempre attento finché sarò nel mondo a sentire la tua celestiale voce con tutta la mia fede”.

Kristian era molto considerato nel gruppo a sei voci che si era specializzato in arrangiamenti a cappella. L’artista nel 2008 aveva avuto modo di farsi apprezzare dalla televisione dopo la partecipazione dei SeiOttavi alla prima edizione di “X Factor”.

Il gruppo era restato in gara fino alla nona puntata, sul totale delle dodici previste dal palinsesto.

Una vita dedicata alla musica

Kristian aveva mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo suonando il pianoforte con la concertista Violante Valenti. Mentre nel 1995 ha iniziato le sue esperienze di canto, quattro anni dopo con lo spettacolo teatrale per ragazzi ”Il Cappello di Giufà”.

In quell’occasione realizzò alcune delle musiche di scena, esibendosi come cantante e attore in varie occasioni. In seguito giunse l’esperienza con il Coro Elaia, e la formazione del trio Q Jazz, che lo ha visto confrontarsi con altri musicisti.

Nel corso di varie interviste Kristian Cipolla, parlando della sua vita che ha avuto la musica al centro della sua vita, l’ha definita il suo “grandissimo amore”.

Il Coro Note Colorate in una nota lo ricorda con queste commoventi parole:

“Era sempre con le mani protese ad abbracciare la vita, quella vita che, ancora ora, nonostante e oltre tutto, siamo certi continui, in un giardino meraviglioso in cui vibra e risuona forte il cuore della musica”.

Kristian Cipolla era sempre in prima linea con una vita spesa per il canto, l’insegnamento, la sua musica. Sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio e dolore, espressi da chi lo aveva conosciuto sui social.