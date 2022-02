“LDA raccomandato”, scoppia il caso ad Amici: è un caro amico di papà Gigi

LDA riceve una marea di insulti e critiche, definito “raccomandato per via della vicinanza ad un caro amico del padre Gigi D’Alessio. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il giovane cantante ha deciso di partecipare al rinomato programma televisivo presentandosi sotto un come d’arte. Inizialmente infatti il ragazzo non voleva assolutamente che, le persone che lo circondavano, sapessero la verità. Lui stesso ha confessato di sentirsi a disagio a presentarsi con il cognome del padre poiché la sua notorietà lo precede e di certo non è affatto difficile vivere perennemente sotto i riflettori. Inoltre, ogni gradino scalato, anche se ottenuto con innumerevoli sacrifici, agli occhi delle persone era semplicemente una raccomandazione in più.

Proprio per questo motivo Luca ha preferito evitare inizialmente di rivelare la sua vera identità. Ottenuto il posto nella scuola come il semplice ragazzo dallo strano nome d’arte, ha poi confessato di chiamarsi Luca D’Alessio. A quanto pare però, questo non è affatto bastato a tutte le persone che seguono costantemente il talent. Queste infatti lo accusano gravemente, descrivendolo con parole offensive e del tutto fuori luogo. Purtroppo il ragazzo è abbastanza abituato ad essere protagonista di scherni del genere, per questo motivo infatti ha deciso più e più volte di rimanere in silenzio senza dare peso alle parole altrui.

LDA, raccomandato dal padre Gigi e dal suo amico: tutta la verità su quanto accaduto

Il giovane talento, come già anticipato, attualmente si trova in uno dei programmi più prestigiosi nel mondo del canto e dalla danza. La famosa conduttrice Maria De Filippi, ha più volte difeso Luca, definendo gli insulti a lui rivolti spregevoli e del tutto privi di contenuto e di rispetto. Questo suo intervento però di certo non ha cambiato la situazione, nonostante i sacrifici infatti il ragazzo continuerà ad essere etichettato semplicemente come il figlio di Gigi.

Nelle ultime ore, uno degli ex allievi della scuola ha attirato l’attenzione su di sé per via della sua partecipazione a Sanremo, Aka7even. Per complimentarsi con lui per il lavoro svolto, Gigi D’Alessio ha fatto una diretta sui propri social. Vedendo i due dialogare insieme, alcuni utenti hanno prontamente pensato al peggio ed hanno iniziato infatti a trarre le frettolose conclusioni.

Hanno infatti accusato Luca D’Alessio di trovarsi nella scuola di Amici non solo per il padre Gigi ma perfino per l’amicizia che quest’ultimo coltiva con Aka7even. Lui attualmente si trova all’interno della casetta e fortunatamente è allo scuro di tutto ciò che accade all’esterno delle mura.