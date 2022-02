Il giovane talento del mondo della musica ha rischiaro grosso sul palco dell’Ariston, Blanco lo ingoia involontariamente davanti a tutti mentre canta. Ecco di cosa si tratta e quali sono le sue condizioni attuali.

Oggi lui è un grandissimo cantante che si è aggiudicato la vittoria del Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo. Ovviamente il viaggio non lo ha percorso da solo, insieme a lui infatti vi era e vi è tuttora il famigerato contante Mahmoood. Quest’ultimo a differenza sua non è affatto un volto nuovo nel Festival, alcuni anni fa infatti il giovane ragazzo si aggiudicò nuovamente la vittoria con un pezzo che raggiunse poi numeri di ascolti davvero inimmaginabili.

I due hanno deciso di collaborare insieme quasi per gioco. Bisogna inoltre tener conto della giovane età del ragazzo, il quale deve ancora affrontare perfino l’esame di maturità. Sono ormai un paio di anni che il giovane talento si è affacciato al mondo della musica, scalando velocemente i gradini del successo e raggiungendo la vetta più alta nella sua tenera età. Nonostante la differenza degli anni però, lui non si è sentito affatto a disagio sul palco del Festival, anzi si è davvero divertito e si è goduto ogni attimo.

Blanco lo ingoia mentre canta ma nessuno se ne accorge, panico sull’Ariston

Come ben saprete il duo si è esibito parecchi volte e, dopo alcune classifiche che li dipingevano come sfavoriti, si sono aggiudicati la vittoria tra i più grandi volto della musica italiana. Per il giovane talento questo è il primo vero evento al quale ha partecipato e, ovviamente, l’emozione era ed è enorme.

Quanto è stato annunciato loro che il brano “Brividi” vinceva il 72esimo Festival di Sanremo, Blanco ha iniziato ad esultare correndo per tutto il palco.

Successivamente, il conduttore televisivo Amadeus ha chiesto loro di esibirsi un’ultima volta sul prestigioso palco di Sanremo. Mentre tutto procedeva secondo i piani però qualcosa è andato storto. A quanto pare, durante l’ultima esibizione il cantante si è lasciato trasportare dall’euforia ed ha calciato i numerosissimi coriandoli rimasti a terra. Uno di questi, proprio mentre lui stava duettando con Mahmood, gli entra in gola e lui rischia quasi di ingoiarlo.

Blanco ed i coriandoli ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/HaAbSAewJA — News2022 (@News20221) February 7, 2022

Subito dopo però, fortunatamente, riesce a far uscire il coriandolo dalla sua bocca, continuando così a cantare come se nulla fosse mai successo. In molti però si sono accorti del tutto e si chiedono infatti come abbia fatto il ragazzo a far finta di nulla.