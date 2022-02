Avanti un altro, ricordate il mimo? “Fatto fuori da un personaggio molto potente”

Nel minimondo di Avanti un altro non c’è più il mimo di Zelig. Dopo quattro anni, il personaggio da lui creato, sarà interpretato da qualcun altro.

Il mimo di Zelig ha raccontato il suo malcontento per non essere stato più chiamato ad Avanti un altro ne dai produttori ne da Paolo Bonolis.

Avanti un altro senza mimo?

Il mimo di Avanti un altro era interpretato da Simone Barbato. Un comico e attore di teatro diplomato al Conservatorio. Al grande pubblico è noto soprattutto per aver interpretato il mimo di Zelig ma l’attore ha partecipato anche all’Isola dei Famosi.

Nel 2015 partecipò a Italia’s Got Talent dove si propose sul palcoscenico come cantante lirico. Dopo, però, interpretò anche il mimo. La sua partecipazione all’isola dei famosi risale al 2018 in cui ha resistito dieci puntate prima di essere eliminato. Non solo per le sue apparizioni televisive.

L’ex mimo di Avanti un altro ha fatto parlare di se anche per un altro dettaglio che aveva rivelato alla stampa. Ovvero che, fino all’età di 40 anni, non aveva mai avuto una ragazza e, quindi, era vergine. Oggi non sappiamo se l’attore è riuscito a consumare. Dal suo profilo Instagram non emergerebbero dettagli.

Il malcontento di Simone Barbato

Dopo l’Isola dei Famosi, raccontò nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin tutto il suo disappunto per non essere stato più chiamato al programma di canale 5. La cosa peggiore per lui è che, dopo aver creato lui stesso il personaggio del mimo, se l’è visto sottrarre.

Simone Barbato, infatti, ha interpretato il mimo nel minimondo di Avanti un Altro per ben quattro anni. Poi, ha avuto il benservito vedendo quello stesso personaggio interpretato da Luca Laurenti.

Alla Toffanin Barbato raccontò che, in realtà, nel corso della sua permanenza alle Hounduras, aveva sognato di riconciliarsi con Paolo Bonolis anzi, fece un appello in televisione:

“Se Bonolis mi vuole sono qua”

La riconferma, però, non è mai arrivata. Anzi, all’epoca arrivò una replica da parte dei produttori del programma.

Gli autori si difesero dicendo che, nel corso della storia del programma televisivo di Canale 5, c’è stato sempre un avvicendarsi di personaggi, sia veterani che di primo pelo:

“è toccato anche a lui, e lo ringraziamo per i tanti sorrisi che ci ha regalato nel corso della sua lunga militanza”.

Intanto, Simone Barbato ha sempre pensato che Luca Laurenti fosse stato lì a sostituirlo perché più potente.